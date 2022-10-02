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Manisa Salihli'nin çöp sorunu çözülüyor

Yerel 02.10.2022, 14:44
Manisa Salihli'nin çöp sorunu çözülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti. Ziyarette, Durasıllı Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Şantiyesinde oluşturulan rampa ile çöplerin taşınmaya başlaması konusunda istişarelerde bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Her geçen gün büyüyen ve nüfusu hızla artan Salihli’nin 50 yıllık çöp sorununu çözebilmek adına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün liderliğinde çalışmalar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu sorunu hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilmek için Durasıllı Mahallesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Şantiyesinde oluşturulan rampa ile Salihli’nin evsel atıklarını Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne taşımaya başladı.

Çöp aktarma istasyonuna her gün gelen 30 tonluk tırlar, ilçede toplanan çöpleri alarak Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi’ndeki trenle taşıma organizasyonuna ulaştırılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe ve yetkili personel, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz ve Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün de hazır bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Salihli’nin kanayan yarası çöp sorununu çözmek adına büyük mücadele verdiğini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “İlçemizin 50 yıllık çöp sorununu ortadan kaldırabilmek adına büyük mücadele veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Durasıllı Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait şantiyede rampa faaliyete geçirildi. Çöp aktarma istasyonuna gelen 30 tonluk tırlar ilçemizde toplanan çöpleri alarak Büyükşehir Belediyesinin Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisine aktarıyor. Güzel şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Salihli Belediyesi ziyaretinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü de ziyaret etti.

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