Malatya olası afetlere karşı eğitimleniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından devam eden hizmetiçi eğitimleri kapsamında Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş personelleri ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına yönelik afetlere hazırlık eğitim programı düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Malatya Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş personelleri ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına yönelik, yangın sırasında yapılması gerekenlerle ilgili olarak yangın güvenliği eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeli Seyfullah Soylu, eğitimler sırasında acil bir durumda tahliye kapılarının kullanılması, acil durum toplanma alanlarının belirlenmesi, olası yangın anında yapılması gerekenler ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı gibi konular hakkında bilgiler aktararak insanlarımızın bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.