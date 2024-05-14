Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretim planlamasına yeni desteklemeler yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim planlamasının yakın zamanda açıklanacağı yeni destekleme modeliyle daha etkin hâle getirileceğini belirterek, "Hedefimiz, tarıma uygun olan her karış toprağa değerlendirmektir" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, planlı tarımsal üretime geçilmesini sağlayacaklarını ifade ederek, "Tarım yapılan tüm alanları kayıt altına alarak, destekten faydalanan çiftçi sayımızı artıracağız.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini daha çok hissettiklerini belirten Erdoğan, "üretim planlamasının yakın zamanda açıklanacağı yeni destekleme modeliyle daha etkin hâle getirileceğini ifade etti.

"Hedefimiz, tarıma uygun olan her karış toprağımızı değerlendirmektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada şunu da özellikle ifade etmekte fayda görüyorum: Toprağı daha çok sulamak, gübre dökmek, ilaç serpmek, ülkemizin tarım üretimini artırmayacaktır. Aslolan tüm bunların verimli, etkin ve doğru kullanımıdır" diye konuştu.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin günden güne daha çok hissedildiğine, suyun ve tarıma uygun toprağın öneminin her geçen yıl daha da arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta rızkını topraktan kazanan çiftçiler olmak üzere herkesin bunların kıymetini bilmesi gerektiğini kaydetti.

Boşa harcanacak tek bir damla sularının olmadığını ifade eden Erdoğan, "Kirletilecek tek bir karış toprağımız yok. Meralarımız, yaylalarımız, ormanlarımız bizim hayat damarlarımızdır. Gelecek nesillerin bizlere emaneti olan bu değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bu konuda çiftçilerimiz ve üreticilerimizle birlikte tüm vatandaşlarımızdan daha fazla hassasiyet bekliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra tarım ve hayvancılık alanında atılacak adımlarda, burada dile getirilen görüşlerden daha fazla istifade edileceğini belirtere, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik etti.