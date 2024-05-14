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Bursa'da Başkan Bozbey tarım paydaşlarıyla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Tarım Paydaşları Buluşması'nda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, "Çiftçinin ve üreticinin hem üretim verimliliğini hem de gelirlerini arttırarak iyi bir yaşam sürmelerini de sağlayacak destekleri sunacağız” dedi

GÜNDEM 14.05.2024, 18:41
Bursa'da Başkan Bozbey tarım paydaşlarıyla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Tarım Paydaşları Buluşması'nda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, "Çiftçinin ve üreticinin hem üretim verimliliğini hem de gelirlerini arttırarak iyi bir yaşam sürmelerini de sağlayacak destekleri sunacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde 'Bursa ürettikçe, Türkiye güçlenecek' temasıyla düzenlenen ‘Tarım Paydaşları Buluşması, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Bursalı çiftçi ve köylülerin katılımıyla yapıldı.

Programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Erdem Saker, Bakanlık yetkilileri, Uludağ İhracatçılar Birliği yetkilileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, muhtarlar, kadın dernekleri, kooperatif üyeleri ve çok sayıda üretici katıldı.

“TARIM ALANLARINA SAHİP ÇIKALIM”

Bursa'nın üretim olanaklarının ve çiftçinin problemlerinin değerlendirilip çözüm önerilerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm üreticilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. Üreten, çalışan, emek veren herkese ürettikleri değerler ve bugünden sonra da üretecekleri değerler için teşekkür eden Başkan Bozbey, seçim sırasında tüm vatandaşlarla ortak hareket edeceklerinin sözünü verdiklerini, toplantının da bunun göstergesi olduğunu belirtti.

Atıl durumda kalan toprakları daha verimli kullanmak ve verimli hale getirmek için destek olacaklarını dile getiren Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı en önemli işlerden bir tanesinin çiftçiye destek olacağını anlattı.

Kırsal bölgelerinin cazibesini ve yaşanabilirliğini el birliğiyle artıracaklarını söyleyen Bozbey, “Tarımı iyileştirip, kazançlarını arttırıp, köylere sosyal alanlar yaparak gençlerin şehre gitmesinin önüne geçmiş olacağız. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız, Tarım Peyzaj AŞ, BUSKİ, Besaş ve Hagel gibi kurumlarla beraber projelerimizi paylaşacağız. Bursa’da üreticinin yanında olacağız. Kooperatifler için 'Üretici çatı birliği’ ile üretici kooperatiflerimizi tek çatı altında toplayıp emek ve enerji kayıplarının da önüne geçmiş olacağız. ‘Tarımsal üretimi araştırma, destekleme ve eğitim merkezi’ ile hem Ar-Ge çalışmaları hem eğitim faaliyetleri hem de ürün çeşitliliğiyle verimliliği arttıracağız. ‘O köy bizim köyümüzdür’ ile köylerin sosyal anlamda cazibelerini arttırıp işgücünü korumayı hedefliyoruz. Ürün ve süt toplama merkezleri gibi tesislerin sayısını arttıracağız. Modern ve kullanışlı fuar alanlarıyla üreticilerimizin ürünlerini daha verimli bir şekilde satabilmelerini hedefliyoruz. Meteorolojik tahmin ve erken uyarı sistemlerini arttırıp zeytin ve meyvede kaliteyi arttırmak istiyoruz. Tohumdan hayvancılıkta nakdi desteklere, mazot desteğine kadar imkanlar doğrultusunda desteğimizi sürdüreceğiz. İklim değişikliğinin getirdiği sonuçla yeni ürünlerin de bölgemizde yetişmeye başladığının farkındayız. Bilimsel çalışmalarla bu ürünlerden daha fazla verimin alınması arzuluyoruz. Yapacak çok işimiz var. İmkanlar doğrultusunda her birini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçinin tüm sorunlarının farkında olduklarını, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte var olan kaynakları en üst seviyede tarıma ayırmak için çaba sarf edeceklerini söyledi. İl Tarım ve Orman Müdür vekili Erdoğan Ceylan ise Bursa'nın ülke üretiminde söz sahibi bir şehir olduğunu belirterek başarıya katkı veren tüm çiftçilere teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Zeyniler Çalışukuşu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına Nursel Özkaya ve Bursa Köy Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan tarafından Başkan Mustafa Bozbey’e günün anısına hediye takdim edildi. Başkan Bozbey daha sonra çiftçilerin görüş ve düşüncelerini dikkatle dinleyerek not aldı.

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