“Özel” çocuklardan Başkan Kınay'a ziyaret

Karabağlar sınırlarında bulunan Sadettin Tezcan Özel Eğitim Meslek Okulu'nun “özel” öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ı ziyaret etti. Geri dönüştürebilir malzemelerden yaptıkları Atatürk portresini Başkan Kınay'a armağan eden öğrenciler, 17 Mayıs'ta Kültürpark'ta açacakları sergiye Başkan Kınay’ı davet ettiler.İZMİR (İGFA) - Ziyarette, Okul Müdürü Hakan Emrah Bodur, Müdür Yardımcıları Tolga Leblebici ve Seda Türker'le öğrenciler Salih Özkan, Ege Kırkık, Elif Nur Koçyer aldı. Müdür Bodur, okullarında meslek eğitimi gören özel gereksinimli 106 öğrenci bulunduğunu belirterek, “Bizim desteğe ihtiyacımız var. Bu anlamda Karabağlar Belediyesi'ni her zaman yanımızda görüyoruz. Okulumuzda geri dönüştürülebilir her şeyi değerlendiriyoruz. Çocuklarımız, bu atıklardan yaptıkları eserleri, 17 Mayıs'ta Kültürpark'ta açılacak ve 10 gün sürecek sergide İzmirlilerle buluşturacak. Programınızın uygun olması durumunda sizleri de davet ediyoruz” dedi.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ” Başkan Kınay da verdikleri emekler için eğitimcileri kutladı ve çocuklara anlamlı armağanları için teşekkür etti. Geri dönüştürebilir malzemelerle yapılan eserlere özellikle değer verdiğini belirten Başkan Kınay, “Yaklaşan 5 Haziran Dünya Çevre Günü için ortak bir etkinlik yapabiliriz. En kısa sürede okulunuzu da ziyaret etmek isterim. Karabağlar Belediyesi olarak engelli bireylerimizin istihdamına yönelik özel çalışmalar gerçekleştirecek ve belediyemiz bünyesinde bir engelli köyü oluşturacağız. Çünkü hayatın içinde olmaları, kendi ayakları üzerinde durmaları gerekiyor. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız” dedi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Kınay, okulda yaptıkları eserler ve hangi malzemeleri kullandıkları konusunda öğrencilerden bilgi aldı.