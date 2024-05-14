İzmir’de ‘Okulumda Sağlıklı Besleniyorum’ programı sürüyor

İzmir’de ‘Okulumda Sağlıklı Besleniyorum’ programı devam ediyor. Program kapsamında İzmir Kınık Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesinde beslenme farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Okulumda Sağlıklı Besleniyorum’ programıyla öğrencilerin fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi, gıda okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi, gıda güvenliği ve kalitesinin artırılmasının sağlanması, öğrencilerin geleneksel tatlarla buluşturulması ve gıda israfının engellenmesi hedefleniyor.

Kınık Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesinde ‘Okulumda Sağlıklı Besleniyorum’ projesi kapsamında okul hemşiresi öncülüğünde öğrenciler ile birlikte sağlıklı beslenme etkinliği düzenlendi. Yapılan etkinlikte, öğrencilerin sevdikleri yiyecekler, okulun yemekhanesinde hep birlikte hazırlandı. Öğretmen ve öğrenciler, yaprak sarması, mercimek köftesi, börek ve irmik tatlısı yaparken okul aşçıları da mevsim meyvesi ve kuru üzüm kullanarak öğrenciler için soğuk çay hazırladı. Sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapılan etkinlikte, mevsiminde meyve tüketmenin faydaları anlatıldı ve ambalajlı gıdalar yerine geleneksel Türk mutfağına yönelik ev yapımı yemekler, aşçılar danışmanlığında hazırlandı. Okul personeli ve öğretmenleriyle birlikte sağlıklı beslenen öğrenciler, hep birlikte keyifli bir gün geçirdi.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİ SAĞLIKLI ÖĞÜNLERLE BULUŞTURUYORUZ’

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi; “Okullarımız bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya gibi gıda işletmelerinde öğrencilerimize servis edilen yiyeceklerin, onların fiziksel gelişiminde ve öğrenme süreçlerinde çok etkili olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası standartlarda güvenilir gıdaya erişim süreçlerinin yönetilmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda okul ve kurumlarımızda gıda güvenliği ile yeterli ve dengeli beslenme konusunda faaliyetler planlayarak farkındalık oluşturmayı hedefledik. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması, obezite ile mücadele, gıda güvenliği, sunulan gıdanın kalitesi, okul bahçelerinde organik üretimlerin yapılması ve biyo-bozunur atıklardan kompost oluşturulması teşvik edilerek sağlıklı yaşam sürecine öğrencilerimiz de katılıyor.” dedi. Öğrencileri sağlıklı öğünlerle buluşturduklarını belirten Dr. Yahşi, program kapsamında yer alan okullarda görevlendirilen rehber öğretmen, okul sağlığı hemşireleri ve beden eğitimi öğretmenleriyle öğrencilerin daha sağlıklı bir geleceğe adım atacaklarını sözlerine ekledi.