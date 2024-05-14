Son Dakika

Gürsu Gündem yayın hayatına 'merhaba' dedi

Bursa'da Gürsu Gündem Gazetesi görkemli açılışla okurlarına 'merhaba' dedi

GÜNDEM 14.05.2024, 17:58
Gürsu Gündem yayın hayatına 'merhaba' dedi

Bursa'da Gürsu Gündem Gazetesi görkemli açılışla okurlarına 'merhaba' dedi.BURSA (İGFA)- Bursa Ajansı çatısı altında yayın hayatına başlayan Gürsu Gündem gazetesi, görkemli bir açılış töreniyle okurlarına 'merhaba' dedi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sedat Öktem'in yanı sıra CHP ve AK Parti ilçe başkanları ve yönetimi, Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Gürsu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Orhan, Bursa İl Dernekler Federasyonu Başkanı Ramazan Alp, Gürsu Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Gazetenin amacını ve yayın ilkelerini vurgulayan Bursa Ajansı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Eliz Cengiz, açılış  haftalık olarak yayın hayatına başlayan Bursa Ajans bünyesinde kurulan gazetenin doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışını benimseyerek özellikle yereldeki tüm olayları doğru ve tarafsız bir şekilde sunmayı hedeflediğini belirterek, "İlçemizdeki önemli gelişmeleri haftalık olarak okuyucularımıza aktaracağız. Ayrıca, Bursa Ajans gazetemizde günlük olarak yayın hayatına başlayarak Bursa'nın ekonomik sıkıntılarını ve Gürsu'da yaşanan tüm sorunları, vatandaşlarımızın isteklerini ve taleplerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Amacımız Bursa halkının sesi olmak ve onların önceliklerine odaklanarak doğru bilgiyi sağlamaktır." diye konuştu.

Bursa Ajans Gazetecilik Matbaa Reklam İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Turan ise, Gürsu Gündem'in halkın sesi olacağını belirterek, adalet ve hakkaniyet ilkelerinden ödün vermeyeceklerini dile getirdi. Gürsu için heyecan verici bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Turan, "Artık Gürsu’nun nabzını tutacak, sesini duyuracak, sorunlarına ışık tutacak ve başarılarını kutlayacak bir sesimiz var: Gürsu Gündem! Her Salı günü sizlerle buluşacak olan Gürsu Gündem Gazetesi, 12 sayfa ve tamamı renkli olacak, şehrimizin kalbinde atacak ve herkesin yaşamına dokunacak. Bizler, bu gazeteyi sizin için hazırladık" dedi.

“Gürsu Gündem'in gazeteden öte vatandaşla kamu arasında aynı zamanda bir köprü olduğunu belirten Turan, "Sizlerin sesi olmak, toplumumuzun çeşitli kesimlerinin hikayelerini paylaşmak, sorunlarınızı aktarmak, çözmek ve geleceğe dair umutlarınızı güçlendirmek için buradayız. Gürsu'yu daha güzel yarınlara taşıyacağız" diyerek, açılışa katılanlara teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sedat Öktem ise, Gürsu Gündem'in Bursa'nın ve Gürsu ilçesinin sesi olmasını dileyerek, katılımcı protokolle birlikte alkışlarla açılış kurdelesi kesildi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Alanyaspor 36 50
8. Rizespor 36 49
9. Sivasspor 36 48
10. Antalyaspor 36 45
11. A.Demirspor 36 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 36 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. Arsenal 37 86
2. M.City 36 85
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 36 63
6. Newcastle 36 57
7. Chelsea 36 57
8. M. United 36 54
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 36 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 90
2. Barcelona 35 76
3. Girona 35 75
4. Atletico Madrid 35 70
5. Athletic Bilbao 35 62
6. Real Betis 35 55
7. Real Sociedad 35 54
8. Valencia 35 48
9. Villarreal 35 48
10. Getafe 35 43
11. Deportivo Alaves 35 42
12. Sevilla 35 41
13. Osasuna 35 40
14. Las Palmas 35 37
15. Mallorca 35 35
16. Rayo Vallecano 35 35
17. Celta Vigo 35 34
18. Cadiz 35 29
19. Granada 35 21
20. Almeria 35 17