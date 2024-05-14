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Bursa’nın bu mahallesinde hiçbir şey yok!

Bursa Osmangazi ilçesinde bulunan Yunuseli Mahallesi sorunlarla boğuşuyor

GÜNDEM 14.05.2024, 16:11
Bursa’nın bu mahallesinde hiçbir şey yok!

Bursa Osmangazi ilçesinde bulunan Yunuseli Mahallesi sorunlarla boğuşuyor.Esmanur GÜLBAHAR/Musa YEŞİLDAĞ/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta Yunuseli Mahallesinin sorunlarını, mahalle halkıyla, mahalle muhtarıyla ve mahalle esnafıyla konuştuk. Mahalle Muhtarı “Geçmiş dönemde bu mahalleye bir çivi bile çakılmadı.” dedi.

GENÇLER, SOSYAL DONATI ALANI İSTİYOR

Gençlerin aktivite yapabilecekleri bir alan olmamasına isyan eden Yunuseli Mahalle gençleri, “Sosyal tesislerimiz yok, spor salonu yok, gençlerin aktivite yapabileceği hiçbir şey yok. Gençler için bir halı saha istiyoruz. En azından gençler orada vakit geçirir.” dedi.

YUNUSELİ ESNAFI, PAZAR ALANI VE ULAŞIMA DÜZENLEME TALEP EDİYOR

Ulaşım sorunu ve pazar alanı eksikliğine dikkat çeken Yunuseli mahalle esnafı, “En büyük sorunlardan biri şu an ulaşımdır. Sabah, Akyıldız ve Köyiçi mevkiinden seyreden otobüsler yetersiz kalıyor. Ek sefer talep ediyoruz. Sabahları öğrenciler ve işe giden insanların sıkışık hali hoş olmuyor. Köyiçine gerekli hizmetlerin gelmesini istiyoruz. Dergah Caddesi’ne bir pazaryeri olabilir. Postanemiz buradan gitti. Yan yollarında açılması ile birlikte tenha bir yer olarak kaldı. Düğün salonu dediğimiz bir hizmet binası vardı, spor kulübü de içindeydi. Oda yıkılınca bir başımıza kaldık. Pazarımız yok. Otobüsler girmiyor. Buna bir çare düşünmeleri gerekiyor. Mahalle halkı, buradan öbür başa gidiyor. Pazar alanımız çok uzakta, merkezi bir yere pazar alanı istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

YUNUSELİ’DE EN BÜYÜK SORUN: ASAYİŞ

Yunuseli Mahallesinin en temel sorunların birinin asayiş problemi olduğunu vurgulayan Yunuseli Mahalle Muhtarı Mesut Sakar, “60 bin nüfusa sahip Bursa’nın üçüncü büyük mahallesiyiz. Mahallemizin sorunları çok fazla, geçmiş dönemde hiçbir hizmet görmedik. Yunuseli Mahallesine tek bir çivi bile çakılmadı. Birinci sorunumuz, asayiş. Yunuseli Mahallesinin başına bela olmuş bir sokak var. 15 yıldır senaryo aynı, 10. Şimşek Sokak’taki madde satıcıları gelip alınıyor, götürülüyor ve geri bırakılıyor. Polisler çekildiği gibi her şey aynı haline dönüyor ve madde satışı devam ediyor. Bu sorunu aşabilmemiz için, bu 10. Şimşek sokağın yanında belediyeye ait 30 dönüme yakın, Çamlık dediğimiz bir yeşil alanımız var. Uyuşturucu ticaretinin ve tüketimin yapıldığı yer burası, eğer buraya bir karakol yapılırsa bu sorun çözülmüş olur.” dedi.

“TRAFİK POLİSLERİ, ÇEVİRME UYGULAMASI YAPMALI”

Bir diğer problemin, Yunuseli Meydanı’ndan geçen motorlar olduğunu belirten muhtar Sakar, “Bu motosikletlerin çoğunun ruhsatı, sürücünün ise ehliyeti yok. 18 yaşının altındaki çocukların bunu sürmeside ayrı bir dert. Diğer mahallelerde sürekli çevirme atılıyor fakat Yunuseli Meydanı’nda çevirme yapılmıyor.” dedi.

“RUHSATSIZ HURDACILARIN FAALİYETİ SON BULSUN”

Ruhsatsız hurdacıların şehir içinde olmaması gerektiğini dile getiren Muhtar Mesut Sakar, “Hurdacıların şehir içerisinde ve Bursa’nın en büyük mahallelerinden birinde olmaması gerekiyor. Hırsız, çalar ve hurdacıya verir. Sıcak parayı aldığı zaman gidip uyuşturucu madde alır. Ruhsatsız olan tüm hurdacıların faaliyetine son verilmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

ATLARIN EFENDİSİ YUNUSELİ MAHALLESİ

Yunuseli Mahallesinde, başıboş çok fazla at bulunduğunun altını çizen Muhtar Sakar, bu atların toplatılmasını ve geri verilmemesini talep ediyor. Kalıcı bir çözüm gerektiğini söyleyen Muhtar, “Bu atlara el konulması gerekiyor. Bu hayvan yük taşıyor, abuk subuk işlerde kullanıp dövüyorlar.” şeklinde konuştu.

HALI SAHA, SPOR SALONU VE KADINLARA ÖZEL BİR ALAN YOK

Sosyal donatı alanlarının eksikliğini vurgulayan Muhtar Mesut Sakar, “Gençlerin ücretini vererek futbol oynayabileceği bir yer yok. Fitness salonu yok. Kadınlara verebileceğimiz bir alanımız yok. Bir postanemiz vardı, 2 ay önce bu postane Siteler bölgesine taşındı. 1 tane olması yetersiz.” şeklinde konuştu.

60 BİN NÜFUSLU MAHALLE, BANKA TALEP EDİYOR

60 bin kişilik bir mahalle olduklarının altını çizen Muhtar Sakar, bir bankaya ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

“HARABE İÇERİSİNDE 60 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYORUZ”

Eksikliklerin bitmediğine işaret eden Muhtar Sakar şu ifadeleri kullandı:

“Kapalı yüzme havuzu olan, içerisinde kafeteryası olan güzel bir spor kompleksine ihtiyacımız var. Biz de tek katlı harabe bir yer içerisinde 60 bin kişiye hizmet vermeye çalışıyoruz. Bir hizmet binasına ihtiyacımız var.” YUNUSELİ MAHALLESİ SOKAKLARI ADETA SOMALİ GİBİ…

Yunuseli Mahallesinde bulunan 2. Semra Sokak’a asfalt yapılmadığını açıklayan Yunuseli Mahalle Muhtarı Mesut Sakar, asfaltsız sokakların çözüme kavuşmasını talep etti. Sakar, “İnsanlar buraya evini yapmış ve kapı numaraları, elektrik, su, doğalgaz verilmiş. Bu insanlar, devlete olan vergisini ödüyor ama bu insanların sokağına asfalt gelmiyor ve alt yapı yapılmıyor. 4,5 kişinin hissesi bu yolda görünüyormuş. Hisse sorununu çözecek olan da bizim devletimiz. Sokaklar, Somali sokakları gibi… İnsanlar çamurun, suyun ve pisliğin içerisinde yaşamamalı. Acilen asfaltsız sokakların çözüme kavuşmasını istiyoruz.” dedi.  

YUNUSELİ MAHALLESİNDE PAZAR SAYISI YETERSİZ

Yunuseli Mahallesinde iki tane pazar yerleri olduğunu fakat konumlarının uzak olduğu belirten  Muhtar Sakar, 60 bin kişilik nüfusu olan bir Mahalleye bu pazarların yetersiz kaldığını vurgulayarak, “Bir tanesi Siteler bölgesinde olan kapalı pazar alanı, bu tarafta ise cuma pazarı var. Cuma pazarı, Yunuseli’ye bağlı ama Güneştepe’ye daha yakın. 60 bin kişinin 10 bin’i Sitelerde, geri kalan 50 bin kişi cuma pazarına gitmeye çalışıyor. Bu pazarında üstü açık. Pazar sayısı yetersiz.” şeklinde konuştu.

“OTOBÜSE ULAŞMAK İÇİN 40 DAKİKA YÜRÜYEN VATANDAŞ VAR”

Ulaşımın yetersiz olduğuna dikkat çeken Muhtar Mesut Sakar, “Otobüsler tıklım tıklım dolu. Çoğu bölgeden otobüs geçmiyor. Otobüsler,  Fuat Kuşçuoğlu Caddesinden geçip duruyor ama buraya çok uzak olan sokaklar var. 40 dakika yürüyen var.” ifadelerini kullandı.
 

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