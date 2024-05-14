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Şadi Özdemir: "Tarım alanlarına çivi çaktırmayacağız"

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, basın mensuplarıyla bir araya gelerek başkanlık görevinde geçen süreci ve projelerini paylaştı Kaçak yapılaşma konusunda net tavır sergileyeceklerini ifade eden Başkan Özdemir, “Tarım alanlarının talan edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi

SİYASET 14.05.2024, 15:58
Şadi Özdemir: "Tarım alanlarına çivi çaktırmayacağız"

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, basın mensuplarıyla bir araya gelerek başkanlık görevinde geçen süreci ve projelerini paylaştı. Kaçak yapılaşma konusunda net tavır sergileyeceklerini ifade eden Başkan Özdemir, “Tarım alanlarının talan edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi Nikahevi’nde basın mensuplarıyla buluştu. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcılarının yer aldığı toplantıya çok sayıda basın mensubu katıldı. Adaylık ve seçim sürecindeki çalışmalarına değinen Özdemir, gelecek 5 yıllık hedeflerini de açıkladı. 31 Mart sonrasının gerçek bir bahar havası getirdiğini ifade eden Özdemir, ülke genelinde memnuniyet verici sonuçların elde edildiğini vurguladı. Ekibini ortak akıl ve liyakat çerçevesinde oluşturduğunu kaydeden Özdemir, sokakta son yıllarda oluşan olumsuz Nilüfer algısını değiştirmek adına kolları sıvadıklarını kaydetti.

“TARIM ALANLARINA ÇİVİ ÇAKTIRMAYACAĞIZ”

Nilüfer’in sorunlarını yakından bildiklerini ifade eden Başkan Özdemir, “Nilüfer sürekli  gelişen, herkesin yaşamak istediği bir kent. Böyle bir ilçede yönetici olmaktan büyük keyif duyuyorum. Bu kenti bu hale getiren geçmiş dönem başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in Nilüfer’deki tecrübelerini tüm kente uygulayacağından eminim. Ancak tabii böylesine gözde bir kentin, birçok sorunları da var. Nilüfer, yükünü göç anlamında fazlasıyla almış bir bölge. Sanayi, bütün özel okullar hastaneler Nilüfer’de. Kent dengesini kaybetmiş. Herkes batıya gelmek istiyor. Göç talebini azaltacak çözümler bulmazsak, bu mutlu kent kimliğini kaybeder. Yeni sanayi bölgeleri değil, nitelikli organize saniye bölgeleri üretmek, yüksek teknoloji bölgelerine dönmek lazım. Her yeni istihdam alanı aynı zamanda konut talebini getiriyor. Trafik yoğunluğu ve hava kirliliği getiriyor. Bunları ve talepleri karşılayacak planlama yapılmazsa kaçaklar başlıyor. Tarım alanlarına binalar yükseliyor. Tarım alanlarının talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir yere yeni çivi çaktırmak istemiyoruz. Tarımın canlanmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve tarım alanları konularına büyük hassasiyet duyduklarını da sözlerine ekledi.

“UYGULANAN KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELİNDEN VAZGEÇİLMELİ”

Deprem ve kentsel dönüşüm çalışmalarını da değerlendiren Başkan Şadi Özdemir, en önemli sorunların başında kentsel dönüşüm ve deprem olduğuna dikkat çekti. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti: “Depremi hiç dikkate almadan yapılaşma oldu. Toprak yapısı itibariyle depremden en çok etkilenecek ilçe Nilüfer. Yeni planlamalarda işler kolay. Fay hatları belli, planlamalar yapılabilir. Deprem gerekçesiyle Nilüfer’de birçok yer, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Rantı yüksek olan yerlerde bina bazlı dönüşüm yapılarak nüfus 3 kat artırıldı. Ataevler bölgesinde yapılaşma bittiğinde nüfus tam üç kat artıyor. Yeşil alanlar, otopark alanı, eğitim, sağlık, sosyal donatı alanları artmıyor. Bir süre sonra Ataevler, Nilüfer’in standartlarının çok altına inmiş ve kimsenin yaşamak istemediği bölge haline gelecek. Bu modelden hızlıca vazgeçmek gerekiyor. Bölgesel bütüncül planlar yapmak gerekiyor. Kimseye kamunun hakkını yedirmek niyetinde değiliz. Ancak bunlar, tek başına belediye başkanının çözeceği meseleler değil. Kent konseyi, akademik odalar, sivil toplum örgütleri ile çözeceğiz.”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Şadi Özdemir birçok konuya açıklık getirdi. Nilüfer Belediyesi’nin mali yapısı üzerine sorulan bir soru üzerine cevap veren Başkan Özdemir, “Nilüfer Belediyesi’nin finansal dengeleri bozulmuş durumda. Gelir ve gider dengesinin bozulduğu için bazı sıkıntılar yaşadık. Biraz zamana ihtiyacımız var ama toparlayacağız” dedi.

Devam eden Anadolu Arastası projesini Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’deki devlet okulu sorununun çözümü için de çaba sarf edeceklerini dile getirdi. Kurumsal yapı hakkında da bilgi veren Özdemir, başkan yardımcılarını da tek tek basına ve kamu oyuna tanıttı.

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