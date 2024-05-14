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EİB: Tasarruflara devam edecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile ilgili Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi değerlendirmelerde bulundu

EKONOMİ 14.05.2024, 18:12
EİB: Tasarruflara devam edecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile ilgili Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi değerlendirmelerde bulundu.İZMİR (İGFA) -  Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin Orta Vadeli Programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, maliye politikası bacağına katkı sağlayacağını söyledi.

Başlangıç açısından bu paketi olumlu değerlendiren Başkan Eskinazi, "Bu zamana kadar tek taraflı olarak para politikasıyla yürütülen dezenflasyonist politikaların, artık maliye politikası ayağıyla da desteklenmesini olumlu karşılamak gerekir. Maliye politikasının 2024 yılındaki en büyük başarı ölçütü; kamunun açıklanan tasarruf tedbirlerine ne derece sadık kalıp, kalmayacağı ve 2024 bütçesinin ek bütçe gerekli olmadan tamamlanıp, tamamlanmayacağı olacaktır" dedi.

Birliklerin tasarrufa devam edeceğini belirten Başkan Eskinazi, değerlendirmelerinde  "Birliklerimizde bu süreçte faaliyet ve organizasyonlarının yürütürken verimlilik perspektifinde çalışarak, bütçelerini en etkin şekilde kullanmaya gayret etmektedir. Tüm mal ve hizmet alımlarımızda bütçe disiplini ve verimlilik perspektifinde kurumsal çalışmalarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak topyekün bir tasarruf kültürüyle, ülke olarak bu zorlu sürecin üstesinde gelebiliriz. Açıklanan paketle, bütçe açığının milli gelire oranının ve bütçe içindeki açıklanan pakette yer alan harcamaların payının oranındaki düşüşün izlenmesi önemli olmakla birlikte, 2025 yılı bütçesinde de daha geniş bir tasarruf paketinin gelmesini beklemekteyiz. Sadece para politikasıyla enflasyonun düşürülmesi mümkün olmamakla birlikte, sıkı maliye politikası seçimsiz bir dönemde uygulanması elzemdir. Bütçede sağlanacak tasarruf, bütçedeki faiz yükünün karşılanması ve bu süreçte çalışan ve ücretli üzerine düşen yükün azaltılmasının sağlanması bakımından önemlidir" diye konuştu.

Eskinazi, enflasyonu yenebilmek için finansal tedbirlerin yanında özellikle tarımda üretimi destekleyen tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

"Sürdürülebilir büyüme için düşük enflasyon şart düşük enflasyon içinde daha çok üretim şart" diyen Eskinazi, "Ne kadar fazla üretirsek enflasyonu o kadar düşürebiliriz. Bizim stratejimiz; “Çok üret, çok ihraç et, enflasyon daha çabuk düşsün.” olmalı. Devlete büyük yük olan Yap-İşlet-Devret (YİD) modelli projeler, fiyat garantisi olan sistemler, işletilmeyen havaalanları, işletilmeyen otoyolları gibi her türlü kamuya zararı olan unsurlarda da ciddi tedbir kararları alınmalıdır" görüşünü savundu.

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