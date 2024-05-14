Eczacılar, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü’nde düzenlediği söyleşiye konuk olan araştırmacı, yazar ve öğretim görevlisi Mert Sandalcı, eczacılık tarihine ilişkin bilgiler paylaştı. Programa katılan Bursa Eczacı Odası Başkanı Adnan Erakın da, eczacıların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin’in yanı sıra CHP Bursa eski Milletvekili ve Eczacı Ceyhun İrgil, Bursa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erakın ve eczacılar katıldı. Açılışta konuşan Bursa Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erakın, meslektaşlarının gününü kutladı. Pandemi, deprem ve ihtiyaç duyulan her zaman mesleki sorumlulukla hastaların yanında olduklarını belirten Erakın, kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmetinin devamı için var güçleri ile çalıştıklarını kaydetti. Erakın, Türk Eczacılar Birliği’nin bu yılki Eczacılık Haftası’nın temasını da ‘Eczacı Varsa Hayat Var’ olarak belirlediklerini açıkladı.

Mesleki açıdan yaşadıkları zorluklara da dikkat çeken Erakın, döviz kurundaki farklılıktan yakındı. 2009’dan beri ilaç fiyatlarının belirlenmesinde esas alınan mevcut Euro kurunun Türk Lirası karşılığının bugün 17,55 TL olarak baz alındığını söyleyen Erakın, “Aslında bugün 1 Euro 34,75 TL düzeyindedir. Bu durum çok uluslu ilaç firmalarının bazı ilaçlarını Türkiye ilaç pazarından çekmeleri ve hastalarımızın ilaç yoklukları ile karşı karşıya kalmaları sonucuna sebep olmaktadır. Hastaların ilaçlara erişimini zorlaştırmakta, eczacılarımız ile hastalarımızı karşı karşıya getirmektedir. Dünya ilaç pazarında bulunan nanoteknoloji, biyoteknoloji ilaçların sadece yüzde 20’si Türkiye’de hastalara ulaşabilmektedir. İlaç yokluklarının sebebinin eczacılarımız olmadığını bir kez daha hatırlatıyorum” dedi.

Enflasyon ortamına bağlı olarak artan işletme maliyetleri sonucu eczacıların işletme giderlerini karşılamada ve kaliteli hizmet sunmada zorlandığını ifade eden Erakın, “Eczacılar, sağlık sisteminin en hayati can damarlarından birisidir. Ekonomik olumsuzluklar ve karlılık oranlarındaki kayıplar ile eczacılarımızın kaliteli ve kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmetini sunmaları engellenmemeli” diye konuştu.

Ulusal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisinde sağlığa ayrılan payın artırılması, sağlık bütçesi içerisinde ilaca uygun oranlarda pay ayrılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Erakın, kontrolsüz açılan eczacılık fakültelerinin ciddi bir istihdam sorunu yarattığını aktardı. Yeni mezun eczacılar için, yeni istihdam politikalarının hayata geçirilmelisi gerektiğine işaret eden Erakın, kamu kuruluşlarında, özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde, ilaç sanayinde, dağıtım kanallarında ve ilaca ilişkin hizmetlerin yürütüldüğü her alanda eczacı sayısının artırılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın ardından araştırmacı, yazar ve öğretim görevlisi Mert Sandalcı, “Ne İçin Eczacılık Tarihi” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Eczacılık tarihine ilişkin bilgiler aktaran Sandalcı, kendi yaşamından da kesitler sundu.