Malatya'da MASKİ'nin hizmetlerine tam not

MASKİ Genel Müdürlüğü ALO 185 Çağrı Merkezi tarafından 7 bin kişinin katılımı ile memnuniyet anketi yapıldı. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Anketimize göre vatandaşlarımız hizmet ve yatırımlarımızdan memnun. Hedefimiz yüzde 100 memnuniyeti sağlamaktır” dedi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya merkez ve ilçelerde yaptığı yatırımlar ile göz doldurmaya devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü ALO 185 Çağrı Merkezi tarafından Ağustos ayı içinde başlatılan memnuniyet anketinde vatandaşlar; yapılan yatırımlar ve hizmetlerden memnun olduklarını bildirdiler.

Konu ile ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların MASKİ’nin hizmetlerinden çok memnun olduğunu dile getirdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda Malatya genelinde hizmet seferberliği başlattıklarını aktaran MASKİ Genel Müdürü Mert, geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde memnuniyet anketi düzenlediklerini belirterek, "Alo 185 Çağrı Merkezi’miz aracılığı ile bizlere ulaşan vatandaşlarımıza yapılan hizmetlerimizden memnun olup olmadıklarını sorduk. Yüzde 92.3 oranında vatandaşlarımız memnun olduklarını bildirdiler. Hedefimiz önümüzdeki süreçte memnuniyeti yüzde 100’e çıkartmak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda göreve gelir gelmez ilk hedefimiz aciliyeti olan bölgelere yatırım yapmak oldu" diye konuştu.

Arıza giderme zamanını yarı yarıya düşürdüklerini belirten Mert, yarım gün içinde arıza ne kadar büyük olursa olsun çözdüklerini, Malatya için tüm ekiple sahada olmaya devam edeceğini söyledi.