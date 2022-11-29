Kütahya'da Okçu Mahallesi'ne yeni park

Kütahya Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda Okçu Mahallesi’ne sıfırdan park inşa ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da mahallelerde bulunan park ve bahçelerde bakım, onarım ve sıfırdan imalat çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Okçu Mahallesi’nde sıfırdan imalatla park inşa eden ekipler, vatandaşların bir talebini daha yerine getirmiş olacak.

Vatandaşların çocuklarıyla güven içinde parklarda vakit geçirmelerini sağlamaları, keyifli anları yaşamaları için parklarımızdaki temizlik, bakım, onarım ve imalat çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.