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Kütahya'da mahalle fırınları elden geçiriliyor
Yerel 01.12.2022, 17:34
Kütahya'da mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyemiz, mahalle fırınlarındaki bakım, onarım ve boyama işlemlerine devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Vatandaşları talepleri ve ihtiyaçlarına öncelik vererek yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, bir taraftan da mahalle sakinlerimizin sık kullandığı mahalle fırınlarındaki bakım, onarım ve boyama işlemlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, Perli Mahallesi’ndeki mahalle fırınları elden geçirildi.
Vatandaşlar, boyama ve genel temizlik işlemleri yapılan fırınlardan daha temiz bir ortamda istifade edebilecek.
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