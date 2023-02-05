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Konya filoya 20 otobüs daha kattı

Yerel 05.02.2023, 12:10
Konya filoya 20 otobüs daha kattı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplu ulaşımda kullanılmak üzere 20 yeni otobüs daha aldıklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım filosu her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son olarak 20 yeni otobüsü daha şehre kazandırdıklarını belirterek, Türkiye’nin en büyük coğrafyasında ve nüfus olarak altıncı büyük şehrinde toplu ulaşım hizmetlerinin en öncelikli hedeflerinden birisi olduğuna vurgu yaptı.

Bu anlamda iki önemli hedefleri olduğunu açıklayan Başkan Altay, “Birincisi, Türkiye’nin en ucuz ulaşımını sağlamak. Şu an itibariyle fiyat politikamızla Büyükşehirler arasındaki en ucuz toplu ulaşımı sağlıyoruz. Coğrafyanın büyüklüğüne rağmen bu konuda kararlılığımıza devam edeceğiz. Çünkü vatandaşımıza toplu ulaşım ücretleriyle ciddi bir aylık destekte bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıllardan itibaren ucuz fiyat politikamıza inşallah bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuştu.

UCUZ VE KONFORLU ULAŞIMIN ŞEHRİ KONYA

Ucuz toplu ulaşım hizmetinin yanında bir taraftan da toplu ulaşım filosunu güçlendirmekle ilgili çalıştıklarını ifade eden Başkan Altay, “2022 Haziran ayından itibaren filomuza 107 yeni otobüs kazandırmıştık. 407 milyon öz kaynakla aldığımız otobüslerimiz şu anda şehrimizde hizmet üretiyorlar. Bugün itibariyle 20 yeni otobüsü daha hizmete sunuyoruz. 63 milyon bedelle otobüslerimizin finansmanını sağlamış olduk. Böylece toplamda 127 otobüs ve 470 milyon liralık bir satın almayı sağlamış olduk. Vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde toplu ulaşımı kullanmalarını arzu ediyoruz. Büyükşehirlerin en büyük problemi trafik. Trafiği çözmenin yolu da insanların toplu ulaşımı kullanabilmeleri. Onun için bunun hem ucuz hem de konforlu olması lazım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hem ucuz hem de konforlu ulaşım için büyük bir gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNDE 100 BİN KİLOMETRE YOL KAT EDİLİYOR

Başkan Altay, “Toplu ulaşımda araçlarımız günde yaklaşık 100 bin kilometre seferde güzergah kullanıyorlar. Çok büyük, kalabalık bir aileyle bu işi yürütüyoruz. Ben tüm çalışma arkadaşlarıma da göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti vermek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. 20 yeni otobüsümüzün de şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2023 yılı için ayrıca filomuza yeni otobüsleri katmak için çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah müjdelerimizi de bundan sonra vereceğiz. Rabbim kaza, bela vermesin. İyi günlerde kullanılsın inşallah.” dedi.

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