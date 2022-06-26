Kocaeli Karamürsel'de yaz şenliği tadında açılış

Kocaeli'de yaz festivali tadında geçen KO-MEK Karamürsel ilçe sergisi ziyaretçilerin yoğun ilgisi eşliğinde açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı ilçe sergilerinin açılışına Karamürsel ile devam etti. Güneşli havada ve KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle yaz festivali tadında açılışı yapılan sergide birbirinden güzel eserler ziyaretçiler için sergilendi.

Karamürsel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ilçe sergisinin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, STK’lar, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ise, KO-MEK sayesinde sosyalleşildiğini ifade ederek, "Bizim tüm hedefimiz sizlere daha iyi hizmetler sunmaktır. Lütfen bize fikirlerinizi, önerilerinizi ileterek çalışmalarımıza renk katın" sözleriyle KO-MEK kursiyerlerine teşekkür etti.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, KO-MEK’te verilen eğitimlerin önemine ve kalitesine değindi.

Konuşmalar sonrasında KO-MEK Bohçasını yakında evlenecek olan kursiyerimize hediye eden Başkan Büyükakın, daha sonra protokolle birlikte açılış kurdelesini keserek sergi alanını gezdi. Ahşap yakma ve çini boyama ürünlerinin bulunduğu stantları uzun uzun incelerken, el emeği göz nuru eserlere hayranlığını gizleyemedi.