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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nden Manisa'nın yerel kurslarına ziyaret

Yerel 21.09.2022, 10:09
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nden Manisa'nın yerel kurslarına ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek olan GÜZ-MEK kursları kapsamında Manisa’yı ziyaret eden KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Büyükşehir kurs birimlerinin yer aldığı Atatürk Gençlik Merkezi ve Yeni Han’da incelemelerde bulundu.MANİSA (İGFA) - KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kurs birimleri olan Atatürk Gençlik Merkezi ve Yeni Han’da incelemelerde bulundu.

Özçınar’a inceleme ziyaretinde Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Güzelyurt’ta hayata geçirecekleri GÜZ-MEK kurslarının kadınlara meslek edindirme noktasında önemli bir çalışma olacağını belirten Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, destekleri nedeniyle Başkan Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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