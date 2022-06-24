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İzmir Bergama'da Ahmet Şafak rüzgarı
Yerel 24.06.2022, 14:11
İzmir'de 86. Uluslararası Bergama Kermes Festivali'nin 4. gününde Cumhuriyet Meydanı'nda sevenleri ile bulaşan Ahmet Şafak, büyük alkış aldı.İZMİR (İGFA) - 86. Uluslararası Bergama Kermesi, önceki yıllara oranla her bir program ve etkinliği kalabalık ve coşkulu katılımla geçmeye devam ediyor. Bergama Kermes Festivali 4. gününe Cumhuriyet Meydanı'ndaki muhteşem Ahmet Şafak Konseri ile veda etmiş oldu.
Çok sayıda şarkısını hayranları ile birlikte seslendiren Ahmet Şafak'a konser sonunda Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama kağıdı Parşömen'den yapılan plaket verdi.
Başkan Koştu, seslendirdiği birbirinden güzel eserleri ile Bergama'yı mest eden sanatçı Ahmet Şafak'a teşekkür etti.
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