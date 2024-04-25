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Gençlik Merkezi’ne yoğun ilgi

Çayırova Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda açılışını gerçekleştirdiği Gençlik Merkezi’ne, ilçedeki gençler yoğun ilgi gösteriyor Çayırovalı çocuklar ve gençler, boş vakitlerinde eğlenmek ve sosyalleşmek için Çayırova Gençlik Merkezi’ni tercih ediyor

GÜNDEM 25.04.2024, 10:18
Gençlik Merkezi’ne yoğun ilgi

Çayırova Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda açılışını gerçekleştirdiği Gençlik Merkezi’ne, ilçedeki gençler yoğun ilgi gösteriyor. Çayırovalı çocuklar ve gençler, boş vakitlerinde eğlenmek ve sosyalleşmek için Çayırova Gençlik Merkezi’ni tercih ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’nın yarınlarını şekillendirecek çocuklar ve gençler için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Çayırova Gençlik Merkezi’ne ilgi büyük. İlçedeki çocukların ve gençlerin verimli zaman geçirebilmeleri adına kurdelesi kesilen Çayırova Gençlik Merkezi, oyun odası, akıl ve zeka oyunları atölyesi, masa tenisi odası, satranç odası, basketbol kortu ve konferans odasıyla gençlere hizmet vermeye devam ediyor. Randevu sistemiyle çalışan ve saat 16.00 ile 22.00 arasında Çayırovalı gençlere hizmet veren merkez, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Çayırovalı çocuklar ve gençler, boş vakitlerinde eğlenmek ve arkadaşlarıyla birlikte verimli vakit geçirebilmek adına Gençlik Merkezi’ni tercih ediyor. Çayırova Gençlik Merkezi’ndeki etkinliklerden faydalanmak isteyen çocuklar ve gençler, 0554 771 99 49 arayarak ya da Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi’ndeki (Çayırova Kapalı Spor Salonu Yanı) merkezden yüz yüze randevu alarak, tesisten ücretsiz bir şekilde faydalanabilir.

“BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR TESİS YAPMIŞ”

Çayırova Gençlik Merkezi’nin açılmasının çok iyi olduğunu dile getiren Güney Doru Kartal, “Tesis çok güzel olmuş, çok beğendim. Arkadaşlarımla hobi alanım oldu burası, her hafta geliyoruz buraya. Çok güzel bir yer olmuş. Arkadaşlarımızla en iyi aktivitemiz burası oldu. Buradaki keyifli alanlarda, keyifli vakitler geçiriyoruz. Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyorum, bizim için çok güzel bir tesis yapmış” dedi.

“HERKESİN GELMESİNİ TAVSİYE EDERİM”

Gençlik Merkezi’nin bir diğer müdavimlerinden Talha Aksoy ise, “Böyle bir tesisin başka bir yerde olduğunu sanmıyorum. Çayırovalı çocuklar için çok iyi bir şey oldu. Ücretsiz bir yer olması da bizim için büyük avantaj. Boş vakitlerimizde buradan randevu alıp, farklı farklı oyunlar oynayabiliyoruz. Herkesin buraya gelmesini tavsiye edebilirim” diye konuştu.

“ÇOCUKLAR İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ”

Tesisi ilk defa ziyaret ettiğini ve çocuğunu gönül rahatlığıyla buraya gönderebileceğini belirten İsmail Bozkurt, “Bu merkezi gelip gördüğümde şaşırdım. Çocuklar için güzel aktivite olacak şekilde düzenlenmiş bir merkez. Her şey düşünülmüş, hemen hemen bütün spor faaliyetlerini içinde barındıran bir alan olmuş, çocuklar için ve gençler için ideal bir alan olmuş, Çayırova Belediyesi’ne de böyle bir tesisi ilçeye kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla gönderebilecekleri bir yer olmuş. Çocuklarımız aileleri ve arkadaşlarıyla buraya gelebilir, çok güzel bir hizmet” ifadelerini kullandı.

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