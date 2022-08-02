İstanbul Festivali'nde espor heyecanı

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından 23 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali, heyecanlı espor turnuvalarına ev sahipliği yapıyor.İSTANBUL (İGFA) - Estanbul Espor ve Oyun Merkezi; partnerleri Alternatif Superapp, Lubi Esports, Intel, MSI, Nvidia, Hell markalarının sponsorluğunda 900 metrekarelik bir çadırda, ödül havuzu 300 bin TL’ye varan rekabetçi oyunlar ve espor müsabakaları düzenliyor.

Yüksek konfigürasyonlu bilgisayarlarda Pubg, Cs:Go, Fifa22, Beat Saber oyunlarında ödüller kazanmak ve rekabetin tadına varmak isteyenler alana büyük ilgi gösteriyor.

Yerli oyun stüdyosu RokoGame Studios tarafından geliştirilen ve 5 kıtadan binlerce kullanıcısıyla dünyada MMORPG alanında bir dev olmaya hazırlanan Rise Online World, İstanbul Festivali Estanbul Arena'da 13-14 Ağustos tarihleri arasında 50 bin TL ödüllü klan turnuvası ile oyuncularına unutulmayacak bir rekabet serüveni sunacak.

Alanda İstanbul Wildcats, Fire Flux, SuperMassive Blaze, Futbolist, Şahangiller, Thunderbolts gibi en sevilen espor takımlarıyla söyleşiler ve buluşmalar gerçekleştiriliyor. İslam “Rammus53” Ekşi, Çağatay Akman gibi gençlerin sevdiği yayıncıların da alanda ağırlandığı ve sevenleriyle buluştuğu etkinliklerde yoğun kalabalıklarla festivalin ruhuna uygun görüntüler oluşuyor.

Çekilişlerle ödüllerin de dağıtıldığı ufak etkinliklerin yanında formula 1 simülatörü, ayaktopu ve beatsaber gibi vr aktiviteleri de yer alan espor alanı, 14 Ağustos’a kadar her gün 16:00’dan sonra ziyaretçilere açık.