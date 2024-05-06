Baharı Karagöl ve Acelle doğasında karşıladılar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin doğa yürüyüşü programı kapsamında 100'e yakın doğasever Taraklı Karagöl ve Akyazı Acelle yaylaları arasındaki 15 kilometrelik güzergâhta baharın gelişine şahitlik ettiler.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğaseverleri Sakarya'nın cennet köşelerinde buluşturuyor. Her yıl gerçekleştirilen ve çok yoğun bir talep gören doğa yürüyüşü etkinlikleri bu hafta 15 kilometrelik Karagöl – Acelle güzergâhında gerçekleşti. Eşsiz yürüyüş için kayıtlarını yapan yaklaşık 100 doğa tutkunu Taraklı ve Akyazı ilçeleri arasındaki kırsal alanda tabiatın tadını çıkardılar.

TABİATIN UYANMASINA ŞAHİT OLDULAR

Doğaseverler Sakarya’nın en yüksek iki yaylası arasında, muhteşem göletler eşliğinde yeşilin ve mavinin eşsiz renk cümbüşüyle tabiatın uyanmasına şahitlik ettiler. 15 kilometrelik güzergâh uzun sohbetlerle tamamlandı. Doğanın eşsiz manzaralarını ölümsüzleştiren doğaseverler bol bol fotoğraf çekildiler ve yürüyüşten duydukları memnuniyetlerini belirttiler.

SAKARYA BİR CENNET BAHÇESİ

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Sakarya'mız doğanın en güzel özellikleriyle donatılmış bir cennet bahçesi gibi. Biz de vatandaşlarımızın doğayı yaşaması, keşfetmesi için adımlar atıyoruz. Doğaseverler Karagöl ve Acelle yaylalarında baharın tüm ayrıntılarıyla yaşadı. Programımızın devamı için her hafta pazartesi günü başvuruları açıyoruz. Yürüyüşler için sakarya.bel.tr adresinden kayıt olup bize katılabilirsiniz” denildi.