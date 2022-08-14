Gaziantep'de 387 'sosyal konut' yapımı sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'in konut ihtiyacını karşılamak için Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Gazikonut tarafından devreye alınan 14 Bin Konut Projesi’nin Kuzeyşehir ve Güneyşehir’de 887 evi kapsayan ilk etap çalışmalarını yerinde inceledi.GAZİANTEP (İGFA) - Gazikonut’un ilk etap çalışmalarında Kuzeyşehir’de 52 bin 500 metrekare inşaat alanında yürütülen çalışmalarda toplamda 387 konut yapılacak. 3+1 konut türünden 227, 2+1 konut türünden 160 adet yapılacak projede inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

500 konutu kapsayan ve 72 bin metrekare inşaat alanında yapımın sürdüğü Güneyşehir ilk etap çalışmalarında, 3+1 konut türünden 236, 2+1 konut türünden 264 adet yapılacak. Bölgedeki çalışmalar ise Gazikonut tarafından aralıksız devam ettiriliyor.

Çalışmalardaki son durum hakkında teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Şahin ve Vali Gül, projelerin son durumlarını görmek için Güneyşehir ve Kuzeyşehir’deki şantiye alanlarını gezdi.

Gazikonut Kuzeyşehir birinci etap şantiyesindeki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Şahin, büyüyen şehirlerin en temel konusunun konut ihtiyacı olduğunu, Gazikonut ile sorunun çözülmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Şahin, konut sorunu için kendi modellerini üretmeye başladıklarını aktararak, Gazikonut çalışmalarında tek amaçlarının ev sayısını çoğaltarak orta gelir ve alt gelir grubunun daha kolay ev almasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Şahin, “Bugün Gazikonut dediğimiz model, bu yeni çeşitlendirme modeli. Kendi şirketimiz üzerinde çalışıyoruz ve bizim avantajımız arsa. Arsa ile zaten yüzde 30 maliyetler aşağı düşüyor, çok hızlanmamıza vesile oluyor. Kurumumuza büyük bir güven var. Hızlı bir şekilde bunu tamamlamak istiyoruz. Doğru finansal modelle çok hızlı bir şekilde halkımızı evine kavuşturmak istiyoruz. En zor şartlarda dünya da çivi çakılmazken, kimse önünü göremezken Gaziantep’in şantiyeye dönüşmesinde duyulan büyük güveni gösteriyor. Hükümetimize, bakanlıklarımıza, vekillerimize, burada valimizin koordinasyonunda başlayan işi bitirme kararına büyük bir güven var" dedi.