Edirne Keşan'ın sahil bölgeleri sezona hazırlanıyor

Edirne Keşan'da Erikli sahilinde su abone bağlantılarında yüzde 85 seviyesine ulaştı.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Keşan Belediyesi, mücavir alan sorumluluğunda bulunan; Erikli, Yayla ve Danişment’te sahillerindeki sakinlerine ve bölgeye gelen tatilcilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde mücavir alanlardaki yoğunluğu da hesap ederek tüm hizmetlerini artıran Keşan Belediyesi, 25 araç ve yaklaşık 100 personeliyle sahil sakinleri ve misafirlerinin huzuru ve mutluluğunu artırmak için çalışıyor.

Keşan Belediyesi’nden yapılan açıklamada Erikli, Yayla ve Danişment sahillerindeki tüm sorumluluğun Keşan Belediyesi’ne ait olduğuna dikkat çekerek, ihtiyaç ve beklentileri karşılamak için ilgili tüm personelin, araç ve ekipmanlara sahildeki vatandaşların hizmetinde olduğu bildirildi.

Sahillerde; kepçe, kamyon, vidanjör, kuka ve iş makineleri başta olmak üzere 25 araç ve sahillerdeki tüm vatandaşların ihtiyacını karşılayacak bilgi ve donanıma sahip 100'e yakın personelle çalışıldığına vurgu yapılan açıklamada; Erikli Sahili’ndeki su abone bağlantılarında yüzde 85 seviyesine ulaşıldığı kaydedildi.

20 gün içerisinde geriye kalan yüzde 15’lik kısmın da tamamlanarak yol ve parke taş döşeme çalışmalarına hız verileceğini belirten yetkililer açıklamalarında, "Hedefimize ve Erikli için mutlu sona çok az kaldı. Son olarak Erikli Caddesi, Kasımpatı Sokak ve Sedir Sokak’ta bağlantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Bağlantılarımızı gerçekleştirdiğimiz cadde ve sokaklarda yol ve parke taş düzenleme çalışmalarımızı da titizlikle yürütüyoruz. Ekiplerimizle, tüm hızımızla yeni bağlantılar yapmaya devam ediyoruz. Erikli'mizin daha yaşanabilir, su sıkıntısı ve kesintisi yaşamayan, keyifli bir sahil şehri olması için çalışıyoruz. Bağlantılarımızı, abonelik yaptıranlara gerçekleştiriyor, abone olamayan sakinlerimizi sezonda su sıkıntısı yaşamaması için bir an önce abone bağlantılarını yaptırmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Yayla Sahili’nde de her yıl yapılan deniz talaşı temizleme çalışmasının bu yıl da gerçekleştirildiği belirtildi.