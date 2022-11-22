Edirne Keşan'ın 2023 yılı bütçesi 885 milyon lira oldu

Edirne'de Keşan Belediyesi’nin 2023 mali yılı bütçesi yerel mecliste 885 milyon TL olarak kabul edildi.Erdoğan DEMİR- Keşan Postası / EDİRNE (İGFA)- Keşan Belediye Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2. oturumu yapıldı.



Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi'nin 2023 yılı Performans Programı, oy birliğiyle kabul edilirken, mali yıl bütçesi ile ilgili Keşan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Hasan Balcı meclisi bilgilendirdi.

Balcı, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu doğrultusunda 2023 yılı tahmini gider bütçesinin 855 milyon TL, tahmini gelir bütçesinin de 740 milyon TL olarak tespit edildiğini, İller Bankası’ndan 115 milyon TL’lik borçlanma ile birlikte denklik sağlandığını kaydetti.

Grup sözcüleri ve Komisyon Başkanı Olcay Soran’ın konuşmalar ardından yapılan oylamada; bütçe kararnamesi, 2023 mali yılı gelir bütçesi ile gider bütçeleri, 2023 mali yılı ayrıntılı harcama programı ve finansman programı ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Oylama ardından söz alan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yapılan her işin Keşan’ın menfaatine olduğunu beirtti.

Dijital döneme girildiğini ifade eden Başkan Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi olarak yeni döneme ayak uydurmak ve halkın refahı için meclisin birlikte çalışmaya devam edeceğini belirterek, verdikleri katkı dolayısıyla komisyon üyeleri ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Meclis, 2023 yılında uygulanacak Vergi, Harç ve Ücret Tarifelerinin belirlenmesi ise 8 Aralık'ta yapılacak meclis toplantısına oy birliği ile erteledi.