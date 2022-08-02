Diyarbakır'da 'Zazalar' söyleşisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Dilleri Atölyesi çalışması kapsamında “Tarihte Zazalar” söyleşisi düzenledi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet yürüten Medeniyet Dilleri Atöyesince Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde Zazaların tarihi konuşuldu.

Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Alanoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı programda Zazaların tarihi, göç yolları, kurdukları beylikler, aşiretler ve devletlerle olan ilişkileri masaya yatırıldı. Söyleşide Alanoğlu, Zazalar’ın Mervaniler, Akkoyunlular ve Osmanlılar döneminde yaşam tarzlarını anlattı.

Alanoğlu, “Tarihte Zazalar" başlığı altında Zazaların kim olduğu, nerelerde yaşadığı ve bugün yaşadıkları yerle bağlantılarını, Osmanlı öncesi Mervaniler’den Akkoyunlu,Karakoyunlulara kadar geniş bir bilgi verdi. Özellikle Zaza beyliklerinden Palu, Eğil, Çapakçur,Genç beylikleri Süveydi, Mirdasi aşiretleriyle ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Uzun yıllar süren akademik çalışmalar sonucu elde edilen bilimsel veriler doğrultusunda ortaya çıkan bilgilerin konuşulduğu söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Zaza tarihi üzerine çalışma yapan gazeteci, yazar ve akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı program sonunda Medeniyet Dilleri Atölyesinin çalışmalarını anlatan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, bu tür etkinliklerle kültürel değerleri tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.