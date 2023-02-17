Depremin 12. gününde Çiğli’de dayanışma sürüyor

İzmir'de Çiğli Belediyesi’nin öncülüğünde, depremden etkilenen yurttaşların yaralarını sarmak amacıyla başlatılan dayanışma kampanyası afetin 12. gününde Çiğli halkının desteğiyle büyüyerek devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi’nin organize ettiği ve 806 gönüllü vatandaşın destek verdiği çalışmalar kapsamında deprem bölgesine gıda, giyim, ilaç, yakacak vb. eşyaların taşındığı 33 dayanışma tırı gönderildi.

Deprem bölgesindeki yurttaşlara yönelik devam çalışmaların yanı sıra o bölgeden Çiğli’ye gelen depremzedelerin ihtiyaçları da ivedilikle karşılanıyor.

17 Şubat Cuma sabahı itibariyle Çiğli Belediyesi Depremzede İrtibat Birimi üzerinden talepte bulunan 472 kişinin konaklama ihtiyacı karşılandı.

Depremzedelerin yerleştirildiği 18 dairenin tadilat işlemleri gönüllü müteahhitler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Konaklama ve tadilat desteğinin yanı sıra 1448 kişiye giyim, 1397 kişiye ayakkabı yardımında bulunuldu. Ayrıca 559 adet gıda kolisi, 504 hijyen paketi, 721 adet battaniye ve halı, 94 paket bebek bezi, 57 koli bebek maması, 45 adet oyuncak, 34 adet ısıtıcı, 39 paket ilaç, 12 adet yatak, 15 adet havlu, 12 adet hasta bezi ve 3 Çölyak gıda paketi de depremzedelere ulaştırıldı.

Deprem bölgesindeki yurttaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “Çiğlili hemşehrilerimizden ve kent paydaşlarımızdan konaklama ve gıda ihtiyaçları başta olmak üzere desteklerini sürdürmelerini rica ediyorum. Birlikteliğimizi sürdürürsek bu zorlu günleri çok daha çabuk atlatırız” dedi.