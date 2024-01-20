CHP İpsala’da önseçim yarın yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi İpsala’da yarın Belediye Başkan Adaylığı ve İl Genel Meclis önseçim gerçekleştirilecek.Erdoğan DEMİR (Edirne İGFA) - CHP İpsala Belediye Başkan Adaylığı ve İl Genel Meclis üyelikleri için yarın önseçim gerçekleşecek.

Saat 08.00’de İpsala Düğün Salonu’nda başlayacak ve 17.00’de sona erecek önseçimde 3 belediye başkan aday adayları Cenan Tetik, Gürel Kale ve Savaş Kurtbaba; İl Genel Meclis üyelikleri için de; Ahmet Özkan, İsmail Aliş, Ahmet Murat Gürler, Cevdet Kurt, Sedat Bilgin ve Tevfik Şahinbaş sandıkta seçilmek için yarışacak.