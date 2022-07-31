Bilecik Pazaryeri'nde Başkan Tekin vatandaşı sahada dinliyor

Bilecik’te Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin sokaklarda dolaşarak vatandaşı dinlemeye devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Göreve geldiği ilk günden bu yana sahadan kopmayarak ilçenin sokaklarını adım adım dolaşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatandaşların taleplerini dinlemeyi sürdürüyor.

7'den 70’e sokakta gördüğü ilçe halkı ile sohbet eden Başkan Tekin, vatandaşlardan gelen şikayetleri ve talepleri çözüme ulaştırmak için anında ilgili birimlere talimat veriyor.

Esnaf ve mahalle ziyaretlerine çok önem verdiğini belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe halkıyla her fırsatta bir araya gelmeyi, beklentilerini dinlemeyi çok önemsediklerini söyledi. “İlçemize en iyi hizmeti sunabilmek için, vatandaşımızın bizden taleplerini dinlemeye onların sorunlarını çözme gayreti içerisindeyiz" diyen Başkan Tekin, "Esnafımız ve vatandaşlarımızla her zaman olduğu gibi bundan sonra da hep iç içe olacağız” diye konuştu.