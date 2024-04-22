İzmit'in sürdürülebilirlik çalışmaları Avrupa’da ses getiriyor

İzmit Belediyesinin sürdürülebilir bir şehir yaratma çalışmaları, Avrupa Döngüsel Şehirler 2024 raporunda yer aldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin 2021 yılından bu yana imzacısı olduğu ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü AR-GE ve Proje Geliştirme Birimi tarafından ilişkileri yürütülen Avrupa Döngüsel Şehirler Bildirgesi’nin imzacı şehirlerinin çevreye duyarlı döngüsel bir ekonomi yaratmak için ürettiği proje ve çalışmalarına odaklanan 2024 raporu yayımlandı. İzmit Belediyesi de çalışmalarıyla raporda yer alan yönetimlerin arasında yerini aldı.

TÜRKİYE’DE İLK İMZACI

İzmit Belediyesi, Avrupa Döngüsel Şehirler Bildirgesinin, Türkiye’deki ilk imzacısı olarak döngüsel ekonominin uzun vadeli siyasi, toplumsal, çevresel ve finansal faydaları konusunda farkındalığın artmasını amaçlayan ve bu hedef doğrultusunda destekleyici bir siyasi çerçevenin geliştirilmesine katkıda bulunan güçlü, imzacı sayısı yetmiş bire ulaşan birleşik bir şehirler grubunun parçası olmuştu.

GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Avrupa Döngüsel Şehirler Bildirgesi 2024 Raporunda 18 farklı ülkeden 54 imzacı yerel yönetimin çalışmaları raporda yer almaya başarırken İzmit Belediyesi de çalışmalarıyla raporda yer alabilen yönetimlerin arasında yerini aldı. Raporda İzmit Belediyesi’nin çalışmalarına yer verilen sayfada İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün bugüne kadar hayata geçirmiş olduğu Çocuk Ödül Market Projesi, İzmit Çınar Atık Uygulaması ve geri dönüşüm çalışmalarıyla ile ilgili detaylı bilgiler yer aldı.

ÜRETİM PROJELERİ DE YER ALDI

Ayrıca İzmit Belediyesinin organik tarımı ve yerel üretimi güçlendirmek için kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği Üreten Şehir İzmit Projesi kapsamında uygulamaya konan yerli buğday üretim ve dağıtım çalışmalarının yanı sıra bu kapsamda kendine ait tarıma elverişli alanlarda gerçekleştirmiş olduğu sebze ve meyve üretimi hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmaların Çınar Halk Marketle entegre bir şekilde yürütülerek hasadı yapılan ürünlerin bir bölümünün ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmakta olduğu belirtilerek faaliyetlerin sosyal yönü de vurgulandı.

ÖRNEK BİR UYGULAMA

İlgili sayfanın son bölümü Emirhan ve Ambarcı Köylerinde lavanta ve aronya bitkilerinin ekimi ve hasadını da içerdi. Belediye teşvikiyle hayata geçirilen Çınar Kadın Kooperatifi işbirliğiyle, elde edilen hasadın kişisel bakım ve kozmetik üretimi amacıyla kullanılmasının kadınların iş hayatına dahil edilmesinin desteklenmesi için örnek bir uygulama olduğunun da yine söz konusu raporda altı çizildi.