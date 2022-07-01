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Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel 01.07.2022, 09:30
Aydın'ın Didim açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Didim ilçesi açıklarında sabah saatlerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bir botun itildiğine dair ihbar alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.
Düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot TCSG-21 kodlu sahil güvenlik botu tespit ederek kurtarma çalışmalarına başladı.
Lastik bot içerisinde yer alan 28 düzensiz göçmen kurtarılarak sağlık kontrolleri için hastanelere sevk edildi.
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