Ankara itfaiyesine araç takviyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Başkentin ihtiyaçları doğrultusunda araç filosu ile personel kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Yangın ve kurtarma operasyonlarına daha etkin ve daha hızlı müdahalede bulunabilmek için satın alınan 15 yeni hizmet aracı daha Ankara İtfaiyesi filosuna katıldı. İtfaiye filosuna yeni araçların katıldığını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Göreve geldiğimizde filosunda sadece 1983 model 1 adet köpük kulesi bulunan Ankara İtfaiyemizin gücüne güç katıyoruz. Yeni köpük kulesi dâhil 15 yeni aracı daha filomuza katarak kapasitemizi 243’e çıkardık. Her yatırımımızda önce insan canı, insan sağlığı demeye devam edeceğiz” dedi.

Ankara İtfaiyesi, Başkentte vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için araç filosu ile personel kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor.

Başkentin toplam 25 ilçesinde yangınlardan trafik kazalarına, sel baskınlarından çeşitli kurtarma operasyonlarına kadar daha etkin ve daha hızlı müdahalede bulunabilmek için satın alınan 15 yeni hizmet aracı Ankara İtfaiyesi filosuna dâhil oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Göreve geldiğimizde filosunda sadece 1983 model 1 adet köpük kulesi bulunan Ankara İtfaiyemizin gücüne güç katıyoruz. Yeni köpük kulesi dâhil 15 yeni aracı daha filomuza katarak kapasitemizi 243’e çıkardık. Her yatırımımızda önce insan canı, insan sağlığı demeye devam edeceğiz.”

HEDEF: BAŞKENTE YAKIŞIR İTFAİYE TEŞKİLATI OLUŞTURMAK

Ankara İtfaiyesinin Başkentlilere sunduğu hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Hem araç hem personel eksikliği hem de istasyonlar konusunda yapmış olduğumuz planlama dâhilinde yaklaşık 166 araç planladık. Bugün de 15 yeni aracımızı filoya kattık. Böylece diğer hizmetlerin hızlıca yürütülmesi için daha önce alınan 53 hizmet aracı ve 15 rotfire ile bugün dâhil edilen 15 araç ile bu araçların 83 tanesini teslim aldık. Güçlenen ve büyüyen Ankara İtfaiyesi bizim için çok önemli. Amacımız Başkentimize yakışır bir itfaiye teşkilatı kurmak, bunun için çalışıyoruz. Yetişmiş personel, modern araç-gereç ve ekipmanlarla, modern istasyonlarımızla Ankara’mıza yakışır bir itfaiye teşkilatı olma yönünde hızla ilerliyoruz. Hedefimiz hızlı ve erken müdahale ile can ve mal kayıplarını en aza indirmek.”

25 ilçede toplam 46 istasyonda hizmet veren Ankara İtfaiyesi ayrıca 2022 yılının başında liyakat esasına göre ataması gerçekleştirilen ve istihdam edilen itfaiye memuruyla yaş ortalamasını gençleştirirken personel sayısını da artırdı. İtfaiyeci sayısını bin 194’e çıkaran Ankara İtfaiyesi son olarak 9 rotfire (ilk müdahale aracı), 3 adet 42 metrelik merdiven, 1 adet 35 metrelik köpük kulesi, 2 adet mobil tamir aracı ile toplam 15 yeni aracı filoya dâhil ederek mevcutta olan araç sayısını da 243’e yükseltti.