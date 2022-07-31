Yeşilçam Vokal Grubu'ndan Gültepelilere unutulmaz eğlence

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Gültepe’de düzenlendiği şenlikte çocuklar Yeşilcam Vokal Grubuyla gönüllerince eğlendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gültepe’de düzenlenen yaz şenliğinde Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı Serisinin usta oyuncularından “Hayta İsmail” lakaplı Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve ''Bacaksız'' lakaplı Tuncay Akça'nın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, Yeşilçam'ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek dinleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Usta oyuncular, ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın çaldığı müzikler eşliğinde Cumhuriyet Bulvarı’nda yürüyüş yaptı.

Sevenleriyle buluşan Yeşilçam’ın emektarları vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Daha sonra şenlik alanında kendilerini bekleyen katılımcılarla buluşan Yeşilçam Vokal Grubu çocuklar başka olmak üzere herkese doyumsuz bir eğlence yaşattı. Şenliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, usta oyunculara Kocaeli’de oldukları için teşekkür ederek, vatandaşlara iyi eğlenceler diledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gültepe Spor kulübü, Turgut Spor Kulübü ve Gültepeliler Plartformu ile gerçekleştirdiği yaz şenliklerine bir yenisini daha ekledi.

Çocukların hoşça vakit geçirebilmesi için şişme oyun grupları kuruldu. Çocuklar birbirinden farklı etkinlikler ve oyun alanlarında keyifle vakit geçirirken, etkinlik boyunca patlamış mısır, macun, dondurma ve pamuk şekeri ikram edildi. Vatandaşlara şenlik boyunca çay ve pide ikramı yapıldı. Alana gelen her çocuğa çekiliş bileti verildi.