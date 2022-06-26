Van’da gökyüzü 2 bakanla gözlemlenecek

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, 3-5 Temmuz tarihinde Van’da düzenlenecek olan ‘Gökyüzü Gözlem Etkinliğinin’ Fidanlık parkında süren çalışmalarını inceledi. Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da katılacak.VAN (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Gökyüzü tutkunlarını 3-5 Temmuz’da fidanlık parkında bir araya getirecek etkinliğin açılışını bakanlar Varank ve Kasapoğlu yapacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde bulunan eski fidanlık parkına giderek yapılan hazırlıkları takip etti. Van’da yapılacak etkinliğin önemine değinen Vali Dr. Ozan Balcı, yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Vali Balcı, incelemelerinin ardından buradan ayrıldı.