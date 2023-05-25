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Umutlu kadınların okuma azmi

YAŞAM 25.05.2023, 07:55
Umutlu kadınların okuma azmi

Yaşları 30 ila 70 arasında değişen kadınlar, okuma-yazma kursuna gelerek hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Kadınların yoğun olarak katıldığı okuma yazma kursları ile Mersin’de okuma yazma oranı her geçen gün artıyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Yasemin Ünlü, Çilek Mahallesi Kurs Merkezi’nde kadınlara okuma yazma öğretiyor. Kurs hakkında bilgi veren Ünlü, “Çilek Kurs Merkezi’ni 2022-2023 eğitim yılında açtık. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan programlarla beraber, 13 öğrencimizin yer aldığı okuma yazma kursunu 2022 yılı Kasım ayında başlattık ve Haziran’da bitirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu. Kursların eş zamanlı olarak 4 şubede de devam ettiğini söyleyen Ünlü, “Eski Ömerli, Mithat Paşa ve Turgut Türkalp Mahalleleri’nde de bu hizmeti veriyoruz. Onlar okudukça bizler de mutlu oluyoruz. Okuma yazma bilmeyen kalmasın istiyoruz. Haziran’da bitecek kursumuzdan sonra açılacak kurs için 13 öğrencimiz de hâlihazırda beklemekte” dedi.

Kurstaki ilk ders heyecanını yaşayan 33 yaşındaki Şaibe Acar, “Kursa katıldık ve gayet memnunuz. Ailem istiyordu, ben de devam edeyim dedim. Kendimi ilerletmek istiyorum. Benim ilk dersim burada. Çok iyi gidiyor. Okumaya başladık. Ne kadar artarsa bizim için iyidir. Hem çocuklar da geliyor buraya. Üniversiteye hazırlanan bir yeğenim var, buraya geliyor. O da memnun. Bu şekilde ailecek yararlanıyoruz” diye konuştu.

“Güzel bir eğitim oldu”

47 yaşındaki Anzilha Pay ise okuma yazma bilmeden önce günlük hayatta çok zorlandığını belirterek, “Kurstan önce hangi arabaya bineceğimi bile bilmiyordum. Ama çok şükür belediyemize, Allah razı olsun hocalarımızdan. Güzel bir eğitim oldu. Şu anda hangi arabaya bindiğimi biliyorum. Kızıma hastanede sıra çıkıyor, onu biliyorum. Çok şükür numarayı kendim çıkartabiliyor, arayabiliyorum. Kızım da buraya geliyor. O da liseye hazırlanacak. Biz memnunuz ve devam etmesini istiyoruz. Mesela ailem yanımda olmadığında, gerektiğinde bir ambulansı arayamazdım. Şu an çok şükür iyiyim. Hocam da çok iyi” ifadelerine yer verdi.

“Peşini bırakmaya hiç niyetimiz yok”

55 yaşındaki Naciye Alp ise, küçükken okula gidemediğinden dolayı yaşayamadığı okul heyecanını şimdilerde yaşadığını söyledi. Alp, “Bu mahallede yetiştim. Bizim mahallede o zaman okul yoktu. Naciye Filiz İlkokulu vardı. Babam göndermedi beni. Ben bir türlü okumayı öğrenmedim. Sonra küçük yaşta evlendim. Çoluk çocuğu sahibi oldum. Şimdi çocuklarımın hepsini evlendirdim. Hepsi yetişmişler. Hepsini gönderdim okula. Şimdi sıra bana geldi. Ben öğreniyorum” dedi.

Kursa büyük bir azimle devam ettiğini belirten Alp, “Biraz unutkanlık var, yaşımız ilerlemiş ama yine de peşini bırakmaya hiç niyetim yok. Çok güzel gidiyor, bizimle ilgileniyor hocamız. Hocamızdan da müdürümüzden de Allah razı olsun. Arkadaşlar da gelmek istiyor. İnşallah böyle devam eder” diye konuştu.

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