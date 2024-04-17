Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği’nden “AHMET Diker’e onur ödülü

KARSAV ve Karşıyaka Spor Kulübü’nün Tarih Kurulu Başkanlığını yapan, araştırmacı yazar Ahmet Diker, Halk Bilimi’ ne yaptığı katkılar nedeniyle “Onur Ödülüne” Layık görüldü…İZMİR (İGFA) - Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Uluslararası Amazonlar ve Titanlar Sanat Buluşması” etkinliği “Ödül Töreni” Konak Elhamra Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Karşıyaka Kültür Sanat Vakfı (KARSAV) ve Karşıyaka Spor Kulübü’nün Tarih Kurulu Başkanı, araştırmacı yazar Ahmet Diker, Halk Bilimi’ ne yaptığı katkılar nedeniyle “Onur Ödülüne” layık görüldü.

Ödülünü İzmir BŞB Kültür Sanat Şube Müdürü Yener Ceylan’ın elinden alan Ahmet Diker, yaptığı konuşmada;

“Sizlere Karşıdan, Karşıyaka’dan selam getirdim… Bugün bu ödülü almak çok güzel, siz sanatsever dostlarımızla olmak çok güzel… Ben “Hayda Bre Efeler Diyerek” bu yola çıktım… Özellikle bizleri yüreklendirdikleri için, Folklor’e (Halk Bilimin’e) yaptığım katkılar nedeniyle bu anlamlı ödüle layık gören bütün ustalara, emeği geçenlere ve Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Derneği Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konak Elhamra Sahnesi'ndeki törende Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği 'nin Onur Ödülü'nü alan diğer isimler şöyle:

Mehmet Tüzüm Kızılcan (Seramik),

Abdülkadir Güler (Edebiyatta 60.Yıl),

Çetin Erokay (Resim),

Gürol Kaplan (Belgesel),

Aydın Şimşek (Edebiyatta 40.Yıl),

Sevinç Öztürk (TV Sanat Programı),

Metin Güler (Tiyatro),

Cengiz Onur (Müzik),

Doç. Dr .Gökhan Balık (Müzik),

Ayrıca törende yapıtları ile buluşmaya katılan sanatçılara birer teşekkür belgesi verildi.