Düzce'de kaza: 2 yaralı

Düzce'de hafif ticari araç sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.haberozel.com.tr / DÜZCE (İGFA) - Düzce Akçakoca bağlantı yolu D-655 konuralp mevkisinde N.C. idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. .

Kazanın etkisiyle savrulan araç orta refüjdeki yol aydınlatma elektrik direğini devirdi.

Olayda araçta bulunan H.Ç.ve Ö.K. yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Yaralanan, H.Ç.ve Ö.K ilk müdahalenin ardından.Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.