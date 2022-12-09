TÜYAP Kitap Fuarı'nda Silivri Belediyesi'ne ilgi

İstanbul'da Silivri Belediyesi, bu yıl 39.’su gerçekleştirilen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Tarihiyle, doğasıyla ve kültürüyle yaşayan Silivri” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Silivri Belediyesi, bu yıl 39.’su düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katıldı. Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen fuar, ‘Kitap Şehre Geri Dönüyor’ sloganıyla ve ‘Kitabın Büyülü Dünyası’ temasıyla gerçekleştiriliyor.

Silivri Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açılan ve 10. salon 1026/B numaralı stantta; Geçmişten Günümüze Silivri, Her Yönüyle Silivri, Mahallece Aşk Yaşıyorduk, Mete Silivri’de Boyama Kitabı ve Çocuklar İçin Nutuk gibi kitaplar ile Silivri Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ve hizmetleri içeren Silivri’ye Hizmette 3. Yıl kitabı ve broşürler yer alıyor.

Fuarda görevli personeller, Silivri Belediyesinin hizmetleriyle ilgili kitapseverlere detaylı bilgiler veriyor. Silivri Belediyesinin standına fuar ziyaretçilerinin yanı sıra Silivri’den de birçok kitapsever yoğun ilgi gösteriyor. Beylikdüzü TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde 3 Aralık’ta başlayan fuar, 11 Aralık’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.