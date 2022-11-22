Türkiye'de bugün hava nasıl olacak? Fırtına, sel, kuvvetli yağış...
Meteoroloji, rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, doğusu ile gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, akşam saatlerinden sonra batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, kuzey Ege'nin iç kesimleri ve Muğla çevreleri ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, akşam saatlerinden sonra batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz (Burdur'un batısı hariç), Mersin, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 12°C
Çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtına, Doğu Karadeniz ile Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusu 8, akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de bat ve güneybatı, öğle batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı öğleden sonra 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Doğu Karadeniz’de 2,5 ila 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatı, öğle ve akşam saatlerinde güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle 5 ila 7, akşam 6 ila 8, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m, akşam kuzeyi 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, akşam güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, öğleden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunun açıkları 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatlerde Doğu Akdeniz'in doğusunun açıkları 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
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