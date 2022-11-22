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Türkiye'de bugün hava nasıl olacak? Fırtına, sel, kuvvetli yağış...

YAŞAM 22.11.2022, 08:37
Türkiye'de bugün hava nasıl olacak? Fırtına, sel, kuvvetli yağış...

Meteoroloji, rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, akşam saatlerinden sonra batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, kuzey Ege'nin iç kesimleri ve Muğla çevreleri ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, akşam saatlerinden sonra batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz (Burdur'un batısı hariç), Mersin, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 12°C

Çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 13°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C

zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtına, Doğu Karadeniz ile Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusu 8, akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de bat ve güneybatı, öğle batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı öğleden sonra 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Doğu Karadeniz’de 2,5 ila 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatı, öğle ve akşam saatlerinde güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle 5 ila 7, akşam 6 ila 8, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m, akşam kuzeyi 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, akşam güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, öğleden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunun açıkları 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatlerde Doğu Akdeniz'in doğusunun açıkları 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

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