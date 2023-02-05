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On binler eksi 10'da doyasıya eğlendi

YAŞAM 05.02.2023, 11:10
On binler eksi 10'da doyasıya eğlendi

On binlerce kişinin doyasıya eğlendiği KARFEST’te -10 derecede sahne alan Haluk Levent, şarkıları, performansı ve ‘Akdeniz Akşamları’yla Sisli Vadi’deki karları eritti.KOCAELİ (İGFA) - İlki 2020 yılında yapılan ve pandemi nedeniyle ara verilen KARFEST’in ikincisi, yine muhteşem bir atmosferde gerçekleştirildi.

Soğuk havaya rağmen on binlerce kişi festivalin yapıldığı alana gelerek eğlenceye ortak oldu. Maşukiye merkezden ring seferlerle alana gelen vatandaşlar gecenin geç saatlerine kadar eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.

-10 DERECEDE UNUTULMAZ HALUK LEVENT KONSERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen KARFEST, on binlerce vatandaşa unutmayacakları bir gün yaşattı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli etkinliklerin yapıldığı festival, Haluk Levent konseri ile son buldu.

-10 derecelik havada şarkıları ve performansıyla festivale renk katan Haluk Levent’e hayranları eşlik etti.

Hep bir ağızdan okunan şarkılar Sisli Vadi’de yankılandı. Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye BaşkanI Tahir Büyükakın ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ünlü sanatçı Levent’e 41 numaralı Kocaelispor forması hediye etti.

SEYYAR SATICILARIN KÂĞIT HELVALARINI ADLI

Festivalde sahne alan Haluk Levent sahnenin önünde kâğıt helva satan seyyar satıcıları sahneye çağırarak bütün kâğıt helvalarını aldı.

350 tane kâğıt helva satın alan Haluk Levent, bütün helvaları soğuğa rağmen kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara dağıttı. Haluk Levent’in bu davranışı seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Soğuk havaya rağmen Sisli Vadi’ye gelen vatandaşlar çalan şarkılara eşlik ederek ısındı.

Sahne etkinlikleri DJ performansı ile yerel sanatçılar Atilla Cağ, İbrahim Gözükara ve Muhammed Vanal konserleriyle başladı. Müzik programı Eypio konseriyle devam etti.

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