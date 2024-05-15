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Türkiye'nin doğum istatistikleri açıklandı... Doğum yapan anneler 29,2 yaşında

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, 2023'te 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 çocukken, 2023'te 1,51 çocuk olarak gerçekleşti En yüksek doğurganlık hızı Şanlıurfa'da olurken, 2023'te doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,2 olarak açıklandı

GÜNDEM 15.05.2024, 11:14
Türkiye'nin doğum istatistikleri açıklandı... Doğum yapan anneler 29,2 yaşında

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, 2023'te 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti. Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 çocukken, 2023'te 1,51 çocuk olarak gerçekleşti. En yüksek doğurganlık hızı Şanlıurfa'da olurken, 2023'te doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,2 olarak açıklandı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Canlı doğan bebek sayısı 2023 yılında 958 bin 408 olurken, canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI 1,51 ÇOCUK OLDU

Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2023 yılında 1,51 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2023 yılında 1,51 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,27 çocuk ile Şanlıurfa oldu  Şanlıurfa'yı 2,72 çocuk ile Şırnak, 2,40 çocuk ile Mardin izledi.
  Toplam doğurganlık hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,13 çocuk ile Bartın oldu. Bu ili 1,14 çocuk ile Zonguldak ve Karabük, 1,16 çocuk ile Kütahya izledi.

Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması ise 2022 yılında 1,46 çocuk olarak açıklandı. 2022 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,79 çocuk ile Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,08 çocuk ile Malta olduğu görüldü. Toplam doğurganlık hızı 2022 yılında binde 1,63 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 5. sırada yer aldı.

İllere göre toplam doğurganlık hızı, 2023

 
Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı da, 2001 yılında binde 20,3 iken 2023 yılında binde 11,2 oldu.  Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 24,8 ile Şanlıurfa olurken, bu ili binde 22,0 ile Şırnak, binde 19,3 ile Mardin izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 6,9 ile Zonguldak oldu. Zonguldak'ı binde 7,2 ile Bartın, binde 7,6 ile Karabük izledi.

Kaba doğum hızının Avrupa Birliği üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

Yaşa özel doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 olarak açıklanırken, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2023 yılında binde 101 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2023 yılında binde 11'e düştü. Diğer bir ifadeyle, 2023 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 11 doğum düştü. Adölesan doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması binde 7 oldu
  DOĞUM YAPAN ANNELERİN ORTALAMA YAŞI 29,2 OLDU

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2023 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu 2023 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,0 oldu. 

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29,0 ile Artvin ve Tunceli oldu. Bu illeri 28,6 yaş ile İstanbul, 28,4 yaş ile Trabzon ve Rize izledi.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 24,2 ile Muş ve Ağrı olurken, bu illeri de 24,4 yaş ile Şanlıurfa, 24,8 yaş ile Gaziantep izledi.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023

Doğumların yüzde 3,3'ü çoğul doğum olarak gerçekleşirken, doğumların yüzde 40,6'sı annenin ilk doğumu olarak gerçekleşti.

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