Edirne'de düzensiz göçmenlere geçit yok!
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri merkez ilçede bulunan Bosnaköy mülki sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen şahsı yakaladı. Yakalanan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek ülkelerine geri gönderilmek üzere işlemleri başlatıldı.
MERİÇ'TE 8 GÖÇMEN YAKALANDI
Bu arada Meriç ilçesinde de ekipler, Nasuhbey Köyü mülki sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 4 Suriye, 2 Filistin ve 2 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmen şahsı yakaladı.
Yakalanan göçmenler de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek ülkelerine geri gönderilmek üzere işlemleri başlatıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|37
|99
|2. Fenerbahçe
|37
|96
|3. Trabzonspor
|37
|64
|4. Başakşehir
|37
|58
|5. Beşiktaş
|37
|56
|6. Kasımpasa
|37
|53
|7. Alanyaspor
|37
|51
|8. Sivasspor
|37
|51
|9. Rizespor
|37
|50
|10. Antalyaspor
|37
|48
|11. A.Demirspor
|37
|44
|12. Samsunspor
|37
|43
|13. Kayserispor
|37
|42
|14. Konyaspor
|37
|41
|15. Gaziantep FK
|37
|41
|16. Ankaragücü
|37
|40
|17. Hatayspor
|37
|38
|18. Karagümrük
|37
|37
|19. Pendikspor
|37
|37
|20. İstanbulspor
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|94
|2. Barcelona
|37
|82
|3. Girona
|37
|78
|4. Atletico Madrid
|37
|73
|5. Athletic Bilbao
|37
|65
|6. Real Sociedad
|37
|60
|7. Real Betis
|37
|56
|8. Villarreal
|37
|52
|9. Valencia
|37
|48
|10. Deportivo Alaves
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Getafe
|37
|43
|13. Sevilla
|37
|41
|14. Celta Vigo
|37
|40
|15. Las Palmas
|37
|39
|16. Rayo Vallecano
|37
|38
|17. Mallorca
|37
|37
|18. Cadiz
|37
|33
|19. Granada
|37
|21
|20. Almeria
|37
|18