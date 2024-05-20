Akademisyen Dr. Övsay'dan dikkat çeken buluş

İstinye Üniversitesi’nin (İSÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Emre Övsay, endodonti alanında tasarımı tamamen kendisine ait olan bir ürün (kanal eğesi) geliştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Emre Övsay, endodonti alanında tasarımı tamamen kendisine ait olan bir ürün (kanal eğesi) geliştirdi.

Ürünün Türkiye patentini alan Övsay, globalde de ürünün ARGE hizmetlerini yürütüyor. Birçok ülkede marka ve patent anlaşmaları yapılan ürün kanal tedavisinde hem hekimlere hem de hastalara daha güvenli bir tedavi imkânı sunuyor.

Hastaların korkulu rüyası haline gelen kanal tedavisinde kullanılacak kanal eğesi, hekimin hastaya müdahalesi sırasında yaşayacağı komplikasyonları da en aza indiriyor. Aynı zamanda klinik anlamda hekim tedavilerine de belli bir standardizasyon getiriyor. Bu ürünü muadillerinden ayıran en büyük özellik ise daha önce kullanılmayan bir tasarıma sahip olması.

Dişin hastalıklı sinirinin (pulpa) çıkarılarak, kök kanallarının şekillendirilmesi ve dezenfeksiyonunun ardından dişin doldurulma sürecine kadar kullanılan ürün, hastaya da hızlı bir iyileşme süreci sağlıyor.

Öte yandan Dr. Emre Övsay’ın buluşu, İstinye Üniversitesi akademisyenlerinden Endodonti Anabilim Dalı Başkanı Ayfer Atav’ın denemelerinden de tam not aldı.