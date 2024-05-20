Manisalı atlet İzmir’de kupa kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Özlem Işık, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği 19 Mayıs Yol Koşusu’nda 31-34 yaş grubunda zirvenin sahibi oldu. 10 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayan Işık, İzmir’de kupa kazanmanın mutluluğunu yaşadı.MANİSA (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Yol Koşusu düzenlendi.

‘Maratonİzmir’ çatısı altında gerçekleştirilen koşu, Cumhuriyet Bulvarı'ndan başladı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde 5 kilometre koşulduktan sonra Sadık Bey Tramvay Durağı'ndan dönüldü ve 10 kilometrelik koşu startın verildiği Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Gençleri spora teşvik etmek amacı ile sadece 16-34 yaş kategorilerinde kupa ve para ödülü veren Türkiye’deki tek yarış olan koşuda yaklaşık bin sporcu ter döktü.

Sporcular 16-18, 19-21, 22-24, 25-27, 28-30, 31-34 yaş kategorilerinde kupa mücadelesi verdi. 31-34 yaş kategorisinde koşan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu atlet Özlem Işık, kategorisinde zirvenin sahibi olurken, Elif Acar ikinci, Merve Dede üçüncülük ödülünü elde etti.