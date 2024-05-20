KOSKİ'den Banliyö Hattı güzergahında deplase çalışmaları

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yapımı sürdürülen KONYARAY Banliyö Hattı güzergahında yer alan Işıklar Mahallesi Demiryolu Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi ile Eski Sille Caddesi arasında kanalizasyon şebekesi deplase çalışması; Demiryolu Caddesi’nin Eski Sanayi Köprüsü ile Malas Alt Geçidi arasında kalan kısımda ise su şebekesi deplase çalışması gerçekleştiriyor.

KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları sürdürülen KONYARAY Banliyö Hattı güzergahında deplase çalışması yapıyor.

Banliyö Hattı güzergahında yürütülen kanalizasyon şebekesi deplase çalışmaları Işıklar Mahallesi Demiryolu Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi ile Eski Sille Caddesi arasında yapılırken; çalışmalarda Q1000 betonarme borularla aktarma yapılıyor.

KOSKİ, su şebekesi hattındaki deplase çalışmalarını ise Demiryolu Caddesi’nin Eski Sanayi Köprüsü ile Malas Alt Geçidi (Koyuncu-İstasyon İstikameti) arasında kalan kısımda sürdürüyor.

Çalışmalar devam ederken araç trafiğine kapalı olan Işıklar Mahallesi Demiryolu Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi ile Eski Sille Caddesi arasında ve Demiryolu Caddesinin Eski Sanayi Köprüsü ile Malas Altgeçidi (Koyuncu-İstasyon İstikameti) arasındaki trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor.