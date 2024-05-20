Malatya'da LGS öğrencileri deneme sınavında

Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde LGS öğrencilerine yönelik deneme sınavları yapılıyor.MALATYA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ücretsiz eğitim gören öğrencilere eğitimde fırsat eşitliğisunmaya devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde başarı oranını her geçen gün arttırıyor. Yaklaşık bin 500 Liselere Giriş Sınavı (LGS) öğrencisine deneme sınavı düzenlendi.

2023-2024 eğitim öğretim yılında ücretsiz kurs eğitimi alan öğrencilere, sınav hazırlıklıları noktasında Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde destek verilirken bir yandan LGS sınav hazırlıkları kapsamında 8.sınıf öğrencilerine ders ve etüt eğitimlerine devam ediyorç

Öğrencilerin eksiklerini tamamlamasını sağlayan deneme sınavlılarında öğretmenler tarafından destek ve motivasyon sağlanıyor.