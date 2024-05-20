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Atlı Spor Milli Takımı seçmelerine yoğun katılım

SPOR 20.05.2024, 13:50
Atlı Spor Milli Takımı seçmelerine yoğun katılım

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, Bakan Yardımcısı Cantimur ve Başkan Büyükkılıç, Atlı Spor Milli Takımı seçmelerine katıldıMehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ile birlikte Kayseri’deki Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde gerçekleştirilen Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Minik ve Yıldız Milli Takımı seçmelerine katıldı. 

Gerçekleşen Atlı Okçuluk Milli Takımı seçmelerine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve çok sayıda sporcu katıldı.

Seçmelerde yaptığı konuşmada Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu’nun böyle bir çalışmayı yapmış olmasından dolayı teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah burada her biri birbirinden kıymetli olan sevgili yavrularımızın yurt dışında da bizleri en güzel şekilde temsil etmeleri için dua ve temennide bulunuyorum” diyerek ödül ve derece alan sporcuları da tebrik etti.  

“BELEDİYE BAŞKANI BÖYLE OLUR”

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise Atlı Okçuluk müsabakalarını ve faaliyetlerini takip ettiklerini ve milli sporcuların yaşadığı heyecanın aynısını yaşadıklarını, büyük bir keyifle izlediklerini dile getirerek, “Bizim memleketimizde değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı tesis Türkiye’de en güzel bir tesis. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da güzelleştirerek bu spor dallarının en üst noktalara çıkabilmesi için gayret göstereceğiz. Belediye başkanımız da gerekli ihtimamı göstererek tesisi biraz daha üst noktalara taşıyacak” diyerek “Belediye başkanı böyle olur” ifadesinde bulundu. Elitaş, milletin Büyükkılıç’ı boşuna seçmediğini çünkü spora tesise önem verdiğini sözlerine ekledi. 

“İLK ATLI OKÇULUK MİLLİ TAKIMI SPORCULARI OLARAK SİZLER TARİHE GEÇTİNİZ”

Elitaş, ata sporu olan Atlı Okçuluk sporu ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler vererek, “İlk Atlı Okçuluk Milli Takımı sporcuları olarak sizler şu anda tarihe geçtiniz. Her şeyin ilki çok önemli. Sizin omuzlarınızda çok büyük bir yük var. Bu sporun gelişmesine sizin başarılarınız öncülük yapacak, örnek olacak. Bu sorumluluk sizde. Ben bu ailenin bir ferdi olmaktan da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu. 

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş son olarak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur’un bütün programlarını bırakıp destek olmak için buraya geldiğini ifade ederek, Atlı Okçuluk sporunun yanında yer alacağını belirtti.

Sporcuları tebrik ederek sözlerine başlayan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur da Atlı Okçuluk’un medeniyetimizin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Cantimur, yurt dışında Türkiye’yi temsil eden sporculara güvendiğini ve başarılı olacaklarına inandığını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Sözlerine, Kayseri’nin kültürünü, misafirperverliğini her defasında kendilerine yaşatan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek başlayan Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ise Minik ve Yıldız Milli Takımı’nın yapmış olduğu iki kamptan sonra bugün seçmesini tamamlayıp, Avrupa Minik Yıldız Atlı Okçuluk Şampiyonası’na katılarak Türkiye’yi temsil edeceklerini dile getirdi. 

Seçmelerde, Atlı Okçuluk eğitmenlerine sertifikaları, minik sporculara başarı belgeleri de takdim edildi.

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