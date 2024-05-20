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İnegöl Belediyesi'ne bir ödül daha

A Awards Açık Hava Reklamları Yarışması 2024 ödülleri sahiplerini buldu İnegöl Belediyesi’nin çarşı merkezinde “Şehrin Kokusu” ismiyle gerçekleştirdiği İnegöl Kolonyası tanıtımı, yerel kampanya kategorisinde ödüle layık görüldü

GÜNDEM 20.05.2024, 13:15
İnegöl Belediyesi'ne bir ödül daha

A Awards Açık Hava Reklamları Yarışması 2024 ödülleri sahiplerini buldu. İnegöl Belediyesi’nin çarşı merkezinde “Şehrin Kokusu” ismiyle gerçekleştirdiği İnegöl Kolonyası tanıtımı, yerel kampanya kategorisinde ödüle layık görüldü.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, son yıllarda fark yaratan uygulama ve çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ortaya konan başarılı çalışmalar, her yıl çeşitli organizasyonlarda ödüller almaya devam ediyor. Açık hava sektöründe yapılan işlerin niteliğini artırmak, doğru ve farkındalık ortaya koyan çalışmaları teşvik etmek ve ödüllendirmek için 2012 yılından bu yana düzenlenen A Awards Açıkhava Reklamları Yarışmasında son yıllarda adından sıkça söz ettiren İnegöl Belediyesi, 2024 yılında da İnegöl Kolonyasıyla ödül almaya hak kazandı.

“ŞEHRİN KOKUSU” ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Açıkhava Reklamcıları Vakfı ARVAK’ın 12 yıldan bu yana düzenlediği A Awards Açıkhava Reklamları Yarışması’nda 2024 ödüllerini kazananlar belli oldu. Divan Kuruçeşme’de düzenlenen törende ödüller sahiplerine teslim edildi. Pek çok ulusal ve uluslararası markanın yer aldığı ödül töreninde, İnegöl Belediyesi de “Şehrin kokusu” uygulamasıyla ödül alarak onure edildi. 1 Mart 2023 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasındaki çalışmaları kapsayan yarışmada; İnegöl Belediyesi’nin Eyüp Sabri Tuncer Markası iş birliğinde oluşturduğu ve şehri temsil eden odunsu bitkiler kokulu kolonyasının tanıtımı amacıyla yapılan kampanya ödüle layık görüldü. İnegöl Belediyesi şehrin merkezinde kurduğu dev kolonya şişesi standıyla şehrin kokusunu vatandaşlarla buluşturarak dikkat çeken bir tanıtıma imza atmıştı. Bu kampanya A Awards Açık Hava Reklamları Yarışması 2024’te “Yerel Kampanya Kategorisi” ödülünü almaya hak kazandı.

“İNEGÖL’ÜN GÜZELLİKLERLE ANILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehri yurt genelinde temsil eden bir organizasyona sahip olduklarını söyledi. İnegöl’ün iyilikler ve güzelliklerle anılması adına çalıştıklarını kaydeden Başkan Taban, “Çalışma arkadaşlarımız bu konuda titizlikle ve hassasiyetle projeler yürütüyor. Son yıllarda İnegöl’e özgü ürünler ortaya koyma çabamız neticesinde İnegöl’ümüzün bir değeri olan Eyüp Sabri Tuncer markasında İnegöl Kolonyamızı oluşturduk. Bunun tanıtımı için de yine çarşı merkezimizde dev bir kolonya şişesi şeklinde şehrin kokusu temasıyla bir etkinlik yaptık. Vatandaşlarımız tarafından da ciddi bir ilgiyle karşılanmıştı bu etkinlik, beğenilmişti. Halkla ilişkiler ekibimizin yürüttüğü çalışma A Awards Açık Hava Reklamları Yarışmasında da değerlendirmeye alındı ve Yerel Kampanya Kategorisinde ödüle layık görüldü. Aynı zamanda bu alanda ödül alan tek belediyeyiz. Bu da bizler için ayrı bir gurur oldu. Ben hem bu çalışmayı ortaya koyan mesai arkadaşlarıma hem de verilen emekleri onure eden A Awards Açık Hava Reklamları Yarışması organizasyonunu yapanlar ile jüri üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

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