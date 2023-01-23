Nida Ateş 'sıra gecesi' ile mest etti

Bursa'da İnegöl Belediyesi THM Korosu ve Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Nida Ateş, Sıra Gecesi konseptiyle düzenlenen konserle ilçe halkına unutulmaz bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında özel bir geceye imza attı.

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Nida Ateş ile İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun sıra gecesi konseptiyle iki ayrı bölümde sahneye çıktığı organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konsere, ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu.

Sıra gecesi konseptiyle düzenlenen gece, Şef Yücel Düzel yönetimindeki İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konseriyle başladı. Koro ve solo eserlerle kulakların pasını silen THM Korosu, performansıyla büyük beğeni topladı. Adeta türkülerle salonu dolduran vatandaşları diyar diyar gezdiren koro, izleyiciden alkış aldı.

Koronun ardından Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Nida Ateş sahneye çıktı.

Bir yandan sahnede çiğ köfte yoğurulurken, bir yandan da Nida Ateş seslendirdiği eserlerle müzik ziyafeti sundu. Sanatçı, performansıyla İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonunda İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, konuk sanatçıya gecenin anısına hediye takdim etti.