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Minik Burcu'ya 'büyük' jest

YAŞAM 21.01.2023, 16:45
Minik Burcu'ya 'büyük' jest

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, annesine ‘Büyükşehir Belediyesi beni çok mu seviyor? diye soru soran 3 yaşındaki Burcu Bayram’a kayıtsız kalmadı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Sosyal medyada hazırlanan video çalışması ile Büyükşehir ekipleri, 3 yaşındaki Burcu’ya seslenerek “Seni ve bütün çocukları çok seviyoruz” dedi.

Yediden yetmişe tüm Kayserililer için hemen her alanda etkin ve kaliteli yerel yönetim hizmeti sunmaya gayret gösteren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, miniklerin gönlünde taht kuruyor.

Çocuklara ve gençlere yönelik hizmetleriyle Kayserililerden tam not alan Büyükşehir Belediyesi, bu kez annesine ‘Büyükşehir Belediyesi beni çok mu seviyor?’ diye soran minik Burcu için harekete geçti. 

Kayseri’de ikamet eden Şule Bayram isimli vatandaş, sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın resmi hesabına 3 yaşındaki kızı Burcu için yorum yaptı. 

Sosyal medya hesabından kızının kendisine, "Anne BB beni çok mu seviyor?" diye bir soru sorduğunu belirten Şule Bayram, paylaşımında minik Burcu’nun sorduğu sorunun hikâyesini şu ifadelerle paylaştı:

“Kızım (3) uyku saati gelince "Belediye sen uyu diye elektiriği kapattı, sen korkma diye sokak lambası koymuşlar, bak senin için park yapmışlar vs" diyordum. Dün "Anne BB beni çok mu seviyor?" diye bi soru sordu. Rica etsem kızımı çok sevdiğinizi söyleyebilir misiniz? İsmi Burcu.”

3 yaşındaki Burcu’nun sorusu karşısında kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi, ‘seni çok seviyoruz’ videosu yayınladı. Sosyal medyada ilgi gören videoda Büyükşehir Belediyesi çalışanları 3 yaşındaki Burcu’ya seslenerek “seni ve bütün çocukları çok seviyoruz” dedi. 

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ilgi görürken, Burcu’nun annesi, Büyükşehir’in video jesti sonrası kızının mutluluğunu paylaşarak, “Burcu o kadar mutlu oldu ki herkese çok teşekkür ederiz, iyi ki varsınız” ifadelerine yer verdi. 

Minik Burcu ise annesi tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Karanlıktan hiç korkmuyorum, teşekkür ederim lamba için” dedi. 

Büyükşehir’in minik Burcu’ya jesti sosyal medya kullanıcılarından da takdir topladı.

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