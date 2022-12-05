'Meraki' Elazığ ve Malatya'da perde açacak
Ahmet Vefik Paşa’nın doğumunun 200. Yılı anısına sahnelenen, Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı ‘MERAKİ’ Elazığ ve Malatya’da perde açacak.BURSA (İGFA)- Mert Hürol’un yönettiği oyunda, Bora Özkula, Belgin Bilgin, Cenk Turan, Akif Oktay, Ayşe Dinç, Gizem Türköz, Efecan Baştürk, Erdem Erdoğan, Çağla Genç Özkaymak, Orhan Ergün, Ferhun Yılmaz ve Zeynep Yılmaz rol alıyorlar.
Meraki; 06-07 Aralık tarihlerinde saat 20.00’de Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesinde, 09 Aralık saat 20.00, 10 Aralık saat 14.00 ve 20.00’de Malatya Sabancı Kültür Sitesi Sahnesinde tiyatroseverler ile buluşacak.
Ayrıca; Aralık ayının ilk haftasında Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde 6-7-8-9-10 Aralık tarihlerinde saat 20.00’de ‘Othello’, Feraizcizade Oda Tiyatrosu Sahnesinde 8-9-10 Aralık tarihlerinde saat 18.00’de ‘Uçurtmanın Kuyruğu’ adlı oyunları Bursalı tiyatroseverler için sahneleyecek.
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